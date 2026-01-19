Авторизация

Світова економіка зросте на 3,3%: МВФ покращив прогноз

14:54 19.01.2026 |

Фінанси

Міжнародний валютний фонд (МВФ) передбачає, що за підсумками 2026 року світова економіка зросте на 3,3%, це більше, ніж прогнозувалося у жовтні торік.

Про це йдеться у блозі Фонду, передає Укрінформ.

«Наші останні прогнози показують, що глобальне зростання цього року залишиться стабільним на рівні 3,3%, що на 0,2 процентного пункту більше, ніж у жовтні, причому більша частина покращення припадає на Сполучені Штати та Китай», - заявили у МВФ.

Світова економіка зросте на 3,3%: МВФ покращив прогноз

Також, згідно з прогнозом Фонду, за підсумками 2027 році світова економіка продемонструє зростання на 3,2%.

Серед факторів, які сприяли покращенню прогнозу, МВФ називає інвестиції в технології, фіскальну та монетарну підтримку, сприятливі фінансові умови та адаптивність приватного сектору, що компенсують зміни в торговельній політиці.

Очікується, що глобальна інфляція знизиться, але інфляція в США повернеться до цільового рівня більш поступово.

Світова економіка зросте на 3,3%: МВФ покращив прогноз

«Ключовими ризиками зниження (економічного зростання - ред.) є переоцінка очікувань щодо технологій та ескалація геополітичної напруженості. Політики повинні відновити фіскальні буфери, зберегти цінову та фінансову стабільність, зменшити невизначеність та впровадити структурні реформи», - додали у Фонді.

Окремо, МВФ прогнозує зростання економіки США на рівні 2,4% у цьому році та 2% - у наступному. Економіка Китаю зросте цьогоріч 4,5% та на 4% - у 2027 році.

В єврозоні очікується економічне зростання на рівні 1,3% за підсумками цього року та 1,4% - за підсумками наступного року.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2678
  0,1452
 0,33
EUR
 1
 50,3031
  0,1341
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0704  0,09 0,21 43,6589  0,13 0,30
EUR 50,1214  0,07 0,13 50,7986  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,03 0,07 43,3100  0,05 0,12
EUR 50,3560  0,03 0,06 50,3738  0,01 0,01

