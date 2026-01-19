Фінансові новини
Світова економіка зросте на 3,3%: МВФ покращив прогноз
14:54 19.01.2026 |
Про це йдеться у блозі Фонду, передає Укрінформ.
«Наші останні прогнози показують, що глобальне зростання цього року залишиться стабільним на рівні 3,3%, що на 0,2 процентного пункту більше, ніж у жовтні, причому більша частина покращення припадає на Сполучені Штати та Китай», - заявили у МВФ.
Також, згідно з прогнозом Фонду, за підсумками 2027 році світова економіка продемонструє зростання на 3,2%.
Серед факторів, які сприяли покращенню прогнозу, МВФ називає інвестиції в технології, фіскальну та монетарну підтримку, сприятливі фінансові умови та адаптивність приватного сектору, що компенсують зміни в торговельній політиці.
Очікується, що глобальна інфляція знизиться, але інфляція в США повернеться до цільового рівня більш поступово.
«Ключовими ризиками зниження (економічного зростання - ред.) є переоцінка очікувань щодо технологій та ескалація геополітичної напруженості. Політики повинні відновити фіскальні буфери, зберегти цінову та фінансову стабільність, зменшити невизначеність та впровадити структурні реформи», - додали у Фонді.
Окремо, МВФ прогнозує зростання економіки США на рівні 2,4% у цьому році та 2% - у наступному. Економіка Китаю зросте цьогоріч 4,5% та на 4% - у 2027 році.
В єврозоні очікується економічне зростання на рівні 1,3% за підсумками цього року та 1,4% - за підсумками наступного року.
