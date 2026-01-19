Авторизация

Ціни на золото і срібло оновили рекорди на тлі тарифних погроз Трампа через Гренландію

11:52 19.01.2026 |

Фінанси

Ціни на золото і срібло оновили рекорди в понеділок на тлі збільшення попиту на активи "тихої гавані" у зв'язку з ситуацією навколо Гренландії.

Трейдери побоюються, що посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа, який заявляє претензії на Гренландію, спровокує масштабну торговельну війну між США і Європою.

У суботу Трамп оголосив, що з лютого введе мита в розмірі 10% для низки європейських країн, які виступають на підтримку Данії та Гренландії. З 1 червня 2026 року мита для цих країн становитимуть вже 25% і діятимуть "доти, доки не буде досягнуто угоди про повну купівлю Вашингтоном Гренландії", повідомив Трамп.

Європейські держави готові до скоординованої відповіді на введення мит США, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За даними газети Financial Times, країни ЄС розглядають введення митних зборів на товари з США на суму 93 млрд євро або низку обмежень для американських компаній.

Торговельна напруженість, пов'язана з Гренландією, відрізняється від торішньої ситуації з введенням Штатами масштабних мит, зазначає головний інвестиційний стратег Saxo Markets в Сінгапурі Чару Чанана.

"Використання тарифних загроз всередині НАТО - це свого роду удар по довірі, який може спровокувати більш стійку премію за ризик до вартості активів", - говорить вона.

Спотова ціна золота до 9:30 кч у понеділок зросла на 1,6%, до $4670,47 за унцію, срібла - на 3,4%, до $93,1755 за унцію. Під час сесії ціна золота піднімалася до рекордних $4690,59 за унцію, срібла - до $94,1213 за унцію.

"Геополітичні ризики загострюються, - зазначає аналітик Capital.com Inc. в Мельбурні Кайл Родда. - Нова торговельна невизначеність затьмарює перспективи зростання, а зовнішня політика США підриває довіру до долара. Це ідеальний набір умов для зростання цін на золото і срібло".

Ф'ючерси на фондові індекси США втрачають 0,8-1,3% у понеділок. Активність торгів на ф'ючерсному ринку є слабкою, оскільки американські біржі закриті у зв'язку зі святом (День Мартіна Лютера Кінга).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: золото
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2678
  0,1452
 0,33
EUR
 1
 50,3031
  0,1341
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0704  0,09 0,21 43,6589  0,13 0,30
EUR 50,1214  0,07 0,13 50,7986  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,03 0,07 43,3100  0,05 0,12
EUR 50,3560  0,03 0,06 50,3738  0,01 0,01

Бізнес