НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США дешевшає до євро і фунта на тлі ситуації навколо Гренландії

09:30 19.01.2026 |

Фінанси

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у понеділок, стабільний у парі з єною.

Трейдери оцінюють потенційні наслідки для американської економіки дій президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, на яку він заявляє свої права. У суботу Трамп оголосив, що з лютого введе мита для низки європейських країн, які виступають на підтримку Данії та Гренландії. З 1 червня 2026 року мита для цих країн складуть вже 25% і діятимуть "доти, поки не буде досягнуто угоди про повну купівлю Вашингтоном Гренландії", повідомив Трамп.

Європейські держави готові до скоординованої відповіді на введення мит США, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За даними Financial Times, країни ЄС розглядають введення митних зборів на товари з США на суму 93 млрд євро або низку обмежень для американських компаній.

Розрахунковий ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,24%, більш широкий WSJ Dollar Index - 0,21%.

Пара євро/долар за даними на 8:15 кч у понеділок торгується на рівні $1,1630 порівняно з $1,1586 на закриття попередньої сесії.

"Ми могли б подумати, що загроза нових мит має привести до ослаблення євро, - зазначає аналітик ANZ Хун Го. - Але як ми бачили в минулому році, коли США вводили мита, валютний ринок щоразу швидше реагував ослабленням долара на зростання політичної невизначеності, що виходила з Вашингтона".

Інвестори активізували продажі доларів після оголошення Трампом про введення великих мит для торгових партнерів США в квітні минулого року, що спровокувало кризу довіри до американських активів, нагадує Reuters.

Вартість фунта до долара збільшилася під час торгів до $1,3396 проти $1,3352 на закриття ринку в п'ятницю.

Курс американської валюти до єни становить 157,9 єни проти 157,81 єни за підсумками попередніх торгів.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,9587 юаня проти 6,9682 юаня в п'ятницю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2678
  0,1452
 0,33
EUR
 1
 50,3031
  0,1341
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0704  0,09 0,21 43,6589  0,13 0,30
EUR 50,1214  0,07 0,13 50,7986  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,03 0,07 43,3100  0,05 0,12
EUR 50,3560  0,03 0,06 50,3738  0,01 0,01

