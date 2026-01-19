Тижневі інтервенції НБУ перевищили $900 млн через коливання курсу гривні

Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень із 12 по 16 жовтня зріс до $904,9 мільйона, порівняно із $712,1 млн тижнем раніше.

Це також найбільший показник з середини грудня, коли тижневий продаж валюти Нацбанком перевищував $1 млрд, свідчать дані регулятора.

При цьому минулого тижня НБУ не купував валюту.

Загалом за два тижні 2026 року НБУ продав із резервів уже $1,62 млрд.

Водночас офіційний курс гривні за тиждень суттєво знизився: у понеділок, 12 січня, він вперше в історії опустився нижче позначки 43 грн/$, а за підсумками торгів у п'ятницю, 16 січня, опустився до 43,4130 грн/$.