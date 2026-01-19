Авторизация

Тижневі інтервенції НБУ перевищили $900 млн через коливання курсу гривні

08:49 19.01.2026 |

Фінанси

Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень із 12 по 16 жовтня зріс до $904,9 мільйона, порівняно із $712,1 млн тижнем раніше.

Це також найбільший показник з середини грудня, коли тижневий продаж валюти Нацбанком перевищував $1 млрд, свідчать дані регулятора.

При цьому минулого тижня НБУ не купував валюту.

Загалом за два тижні 2026 року НБУ продав із резервів уже $1,62 млрд.

Водночас офіційний курс гривні за тиждень суттєво знизився: у понеділок, 12 січня, він вперше в історії опустився нижче позначки 43 грн/$, а за підсумками торгів у п'ятницю, 16 січня, опустився до 43,4130 грн/$. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2678
  0,1452
 0,33
EUR
 1
 50,3031
  0,1341
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0704  0,09 0,21 43,6589  0,13 0,30
EUR 50,1214  0,07 0,13 50,7986  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,03 0,07 43,3100  0,05 0,12
EUR 50,3560  0,03 0,06 50,3738  0,01 0,01

