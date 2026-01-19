Фінансові новини
- |
- 19.01.26
- |
- 17:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Тижневі інтервенції НБУ перевищили $900 млн через коливання курсу гривні
08:49 19.01.2026 |
Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень із 12 по 16 жовтня зріс до $904,9 мільйона, порівняно із $712,1 млн тижнем раніше.
Це також найбільший показник з середини грудня, коли тижневий продаж валюти Нацбанком перевищував $1 млрд, свідчать дані регулятора.
При цьому минулого тижня НБУ не купував валюту.
Загалом за два тижні 2026 року НБУ продав із резервів уже $1,62 млрд.
Водночас офіційний курс гривні за тиждень суттєво знизився: у понеділок, 12 січня, він вперше в історії опустився нижче позначки 43 грн/$, а за підсумками торгів у п'ятницю, 16 січня, опустився до 43,4130 грн/$.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Київ і Лондон підписали угоду про скасування мит на сільгосппродукцію
|«Є перекіс» — Шмигаль оголосив про зростання граничних тарифів на електроенергію
|Варшава схвалила рішення про постачання Україні до 9 літаків МіГ
|Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Oxfam: багатство мільярдерів зросло до історичного максимуму
|Світова економіка зросте на 3,3%: МВФ покращив прогноз
|Тримачів стейблкоїнів у світі стало понад 200 мільйонів
|Ціни на золото і срібло оновили рекорди на тлі тарифних погроз Трампа через Гренландію
|Долар США дешевшає до євро і фунта на тлі ситуації навколо Гренландії
|Тижневі інтервенції НБУ перевищили $900 млн через коливання курсу гривні
|Георгієва: для фінансування МВФ Україні достатньо внести законопроєкт про ПДВ для ФОПів
Бізнес
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%
|Microsoft, Meta, Amazon і Perplexity домовилися про платний корпоративний доступ до Вікіпедії
|Grok відмовився від функції цифрового «роздягання» користувачів X
|YouTube розширив функції батьківського контролю для користувачів в Україні
|Усі відеокарти RTX отримають технологію DLSS 4.5 від NVIDIA
|Reuters: Китай заборонив імпорт одного з найпотужніших ШІ-чипів Nvidia
|Експорт чипів NVIDIA H200 до КНР відтепер підпадає під нові обмеження США