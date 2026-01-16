Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,48 грн/$1
13:33 16.01.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 16 січня 2026 року.
|Показник
|15.01.2026
|16.01.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.3433
|43.4773
|0.31
Дані: НБУ.
