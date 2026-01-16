Фінансові новини
НБУ переглянув перелік бенчмарк-ОВДП
10:02 16.01.2026
Національний банк із 14 січня актуалізував перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов'язкових резервів (бенчмарк-ОВДП).
Як передає Укрінформ, про це повідомили в НБУ.
Так, із 14 січня 2026 року з переліку бенчмарк-ОВДП виключено облігацію з огляду на її повне погашення 5 листопада 2025 року; натомість до переліку додано облігацію, перше розміщення якої Міністерство фінансів здійснило 6 січня 2026 року.
Зазначається, що це рішення покликане підтримати активність банків на аукціонах Мінфіну з розміщення ОВДП.
Актуалізація переліку бенчмарк-ОВДП для покриття банками частини обов'язкових резервів затверджена рішенням правління НБУ від 13 січня 2026 року, що набрало чинності з 14 січня 2026 року.
