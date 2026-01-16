Авторизация

НБУ переглянув перелік бенчмарк-ОВДП

10:02 16.01.2026

Фінанси

Національний банк із 14 січня актуалізував перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов'язкових резервів (бенчмарк-ОВДП).

Як передає Укрінформ, про це повідомили в НБУ.

Так, із 14 січня 2026 року з переліку бенчмарк-ОВДП виключено облігацію з огляду на її повне погашення 5 листопада 2025 року; натомість до переліку додано облігацію, перше розміщення якої Міністерство фінансів здійснило 6 січня 2026 року.

Зазначається, що це рішення покликане підтримати активність банків на аукціонах Мінфіну з розміщення ОВДП.

Актуалізація переліку бенчмарк-ОВДП для покриття банками частини обов'язкових резервів затверджена рішенням правління НБУ від 13 січня 2026 року, що набрало чинності з 14 січня 2026 року.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,3927
  0,2691
 0,62
EUR
 1
 50,4375
  0,1726
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1588  0,21 0,48 43,7912  0,17 0,39
EUR 50,1885  0,09 0,18 50,9100  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4850  0,08 0,17 43,5200  0,07 0,16
EUR 50,4905  0,05 0,10 50,5135  0,05 0,10

