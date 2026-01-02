Підсумки 2025 року для криптовалют від Fixygen: рекорди осені, корекція і слабкий фініш

Крипторинок завершує 2025 рік помітно слабкіше за більшість традиційних класів активів. За оцінкою Fixygen, біткойн за підсумками року знизився на 5,75%, Ethereum - на 11,58%, а сектор альткойнів взагалі опустився на 42,27%. Fixygen На фініші грудня ринок залишався в режимі низької ліквідності та консолідації, а котирування BTC і ETH коливалися в районі $88 тис. і близько $3 тис. відповідно. Ключовий сюжет 2025 року - сильне зростання до осінніх максимумів і подальша різка корекція. Fixygen відзначав, що падіння посилювали деривативи і примусове закриття коротких позицій обсягом близько $19 млрд. Fixygen У листопаді, за оцінками аналітиків Fixygen, ринок криптовалют втратив понад $1 трлн капіталізації на тлі фіксації прибутку, погіршення апетиту до ризику і відтоку коштів з біржових фондів. Fixygen Кінець року пройшов під знаком тонкого ринку і впливу великих подій в деривативах: Fixygen вказував на ефект низької святкової ліквідності і обговорення великої експірації опціонів на Deribit як потенційного тригера короткострокової волатильності. Open4Business Тренди 2025 року 1. Крипта все сильніше торгується як ризик-актив разом з макро-повісткою. Це проявлялося, зокрема, через чутливість до очікувань щодо ставок і загального настрою на ринках, а також через розмови учасників про потоки в ETF. 2. Ротація всередині ринку: після перегріву капітали шукали більш стійкі сегменти. Окремо виділялася токенізація реальних активів і зростання інфраструктури навколо RWA і стейблкоїнів: за даними RWA.xyz, сукупна вартість токенізованих RWA на публічних блокчейнах становить близько $19,17 млрд, а ринок стейблкоїнів - близько $298 млрд. 3. Регулювання стало частиною інвестиційного ризику і частиною «легітимації» індустрії: 2025 рік приніс помітні регуляторні зміни і посилення уваги до комплаєнсу в різних регіонах. Найближче майбутнє: базовий сценарій і роздоріжжя Базовий сценарій на початок 2026 року - продовження консолідації після волатильної осені, коли ринок буде «перетравлювати» корекцію, а динаміка багато в чому залишиться залежною від макро-фону, потоків капіталу і новинної повістки. Далі розвилка проста. Позитивний сценарій - повернення стійкого попиту з боку великих інвесторів і відновлення ризик-апетиту, що зазвичай підтримує BTC і потім запускає вибіркову «другу хвилю» в ліквідних альткойнах. Негативний сценарій - нова хвиля risk-off (через ставки, геополітику або регуляторні сюрпризи), при якій тиск найсильніше відчувають саме альткоїни, як найризикованіший сегмент - це вже було видно за підсумками 2025 року.

На фініші грудня ринок залишався в режимі низької ліквідності та консолідації, а котирування BTC і ETH коливалися в районі $88 тис. і близько $3 тис. відповідно.

Ключовий сюжет 2025 року - сильне зростання до осінніх максимумів і подальша різка корекція. Fixygen відзначав, що падіння посилювали деривативи і примусове закриття коротких позицій обсягом близько $19 млрд. Fixygen У листопаді, за оцінками аналітиків Fixygen, ринок криптовалют втратив понад $1 трлн капіталізації на тлі фіксації прибутку, погіршення апетиту до ризику і відтоку коштів з біржових фондів. Fixygen

Кінець року пройшов під знаком тонкого ринку і впливу великих подій в деривативах: Fixygen вказував на ефект низької святкової ліквідності і обговорення великої експірації опціонів на Deribit як потенційного тригера короткострокової волатильності. Open4Business

Тренди 2025 року

1. Крипта все сильніше торгується як ризик-актив разом з макро-повісткою. Це проявлялося, зокрема, через чутливість до очікувань щодо ставок і загального настрою на ринках, а також через розмови учасників про потоки в ETF.

2. Ротація всередині ринку: після перегріву капітали шукали більш стійкі сегменти. Окремо виділялася токенізація реальних активів і зростання інфраструктури навколо RWA і стейблкоїнів: за даними RWA.xyz, сукупна вартість токенізованих RWA на публічних блокчейнах становить близько $19,17 млрд, а ринок стейблкоїнів - близько $298 млрд.

3. Регулювання стало частиною інвестиційного ризику і частиною «легітимації» індустрії: 2025 рік приніс помітні регуляторні зміни і посилення уваги до комплаєнсу в різних регіонах.

Найближче майбутнє: базовий сценарій і роздоріжжя

Базовий сценарій на початок 2026 року - продовження консолідації після волатильної осені, коли ринок буде «перетравлювати» корекцію, а динаміка багато в чому залишиться залежною від макро-фону, потоків капіталу і новинної повістки.

Далі розвилка проста. Позитивний сценарій - повернення стійкого попиту з боку великих інвесторів і відновлення ризик-апетиту, що зазвичай підтримує BTC і потім запускає вибіркову «другу хвилю» в ліквідних альткойнах. Негативний сценарій - нова хвиля risk-off (через ставки, геополітику або регуляторні сюрпризи), при якій тиск найсильніше відчувають саме альткоїни, як найризикованіший сегмент - це вже було видно за підсумками 2025 року.