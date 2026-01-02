Фінансові новини
- |
- 02.01.26
- |
- 19:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Підсумки 2025 року для криптовалют від Fixygen: рекорди осені, корекція і слабкий фініш
16:00 02.01.2026 |
https://www.fixygen.ua/news/20251231/pidsumki-2025-roku-dlya-kriptovalyut-vid-fixygen-rekordi-oseni-korektsiya-i-slabkiy-finish.
Крипторинок завершує 2025 рік помітно слабкіше за більшість традиційних класів активів. За оцінкою Fixygen, біткойн за підсумками року знизився на 5,75%, Ethereum - на 11,58%, а сектор альткойнів взагалі опустився на 42,27%. Fixygen
На фініші грудня ринок залишався в режимі низької ліквідності та консолідації, а котирування BTC і ETH коливалися в районі $88 тис. і близько $3 тис. відповідно.
Ключовий сюжет 2025 року - сильне зростання до осінніх максимумів і подальша різка корекція. Fixygen відзначав, що падіння посилювали деривативи і примусове закриття коротких позицій обсягом близько $19 млрд. Fixygen У листопаді, за оцінками аналітиків Fixygen, ринок криптовалют втратив понад $1 трлн капіталізації на тлі фіксації прибутку, погіршення апетиту до ризику і відтоку коштів з біржових фондів. Fixygen
Кінець року пройшов під знаком тонкого ринку і впливу великих подій в деривативах: Fixygen вказував на ефект низької святкової ліквідності і обговорення великої експірації опціонів на Deribit як потенційного тригера короткострокової волатильності. Open4Business
Тренди 2025 року
1. Крипта все сильніше торгується як ризик-актив разом з макро-повісткою. Це проявлялося, зокрема, через чутливість до очікувань щодо ставок і загального настрою на ринках, а також через розмови учасників про потоки в ETF.
2. Ротація всередині ринку: після перегріву капітали шукали більш стійкі сегменти. Окремо виділялася токенізація реальних активів і зростання інфраструктури навколо RWA і стейблкоїнів: за даними RWA.xyz, сукупна вартість токенізованих RWA на публічних блокчейнах становить близько $19,17 млрд, а ринок стейблкоїнів - близько $298 млрд.
3. Регулювання стало частиною інвестиційного ризику і частиною «легітимації» індустрії: 2025 рік приніс помітні регуляторні зміни і посилення уваги до комплаєнсу в різних регіонах.
Найближче майбутнє: базовий сценарій і роздоріжжя
Базовий сценарій на початок 2026 року - продовження консолідації після волатильної осені, коли ринок буде «перетравлювати» корекцію, а динаміка багато в чому залишиться залежною від макро-фону, потоків капіталу і новинної повістки.
Далі розвилка проста. Позитивний сценарій - повернення стійкого попиту з боку великих інвесторів і відновлення ризик-апетиту, що зазвичай підтримує BTC і потім запускає вибіркову «другу хвилю» в ліквідних альткойнах. Негативний сценарій - нова хвиля risk-off (через ставки, геополітику або регуляторні сюрпризи), при якій тиск найсильніше відчувають саме альткоїни, як найризикованіший сегмент - це вже було видно за підсумками 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іноземні інвестиції в українську оборонку за рік перевищили $6 млрд
|В уряді вирішили: бізнес не експортуватиме ліс та металобрухт в 2026 році
|НБУ пом’якшує низку обмежень для підтримання оборонної галузі
|"Викликає напругу в бізнесу". Законопроєкт про ПДВ для ФОПів доопрацюють – Соболев
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|За рік уряд залучив від розміщення ОВДП понад ₴569 мільярдів
|Підсумки 2025 року для криптовалют від Fixygen: рекорди осені, корекція і слабкий фініш
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,26 грн/$1
|Сума "поганих" кредитів у банках зменшилася за рік на 21 мільярд, – НБУ
|Нацбанк оновив перелік іноземних валют через перехід Болгарії на євро
|Уряд запускає державну підтримку страхування агропродукції
Бізнес
|Реліз смартфона T1 від Дональда Трампа знову перенесено
|VW обіцяв ID. Polo за €25 000, але його появу доведеться зачекати
|Революція від Samsung: компанія розробляє 20 000 мАг акумулятори для смартфонів
|Стрес через нестачу грошей шкодить серцю людини більше, ніж хвороби
|Китай регулюватиме чатботи ШІ: аналоги ChatGPT зобов’яжуть відстежувати залежність
|Китай змушує виробників чипів використовувати 50% вітчизняного обладнання
|Скільки насправді Tesla Robotaxi — дослідження виявило, що гучний запуск виявився "пшиком"