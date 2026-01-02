Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,26 грн/$1
12:36 02.01.2026
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 2 січня 2026 року.
|Показник
|01.01.2026
|02.01.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.1943
|42.2578
|0.15
Дані: НБУ.
Інтерфакс-Україна
