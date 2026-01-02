Фінансові новини
Сума "поганих" кредитів у банках зменшилася за рік на 21 мільярд, – НБУ
09:52 02.01.2026 |
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 грудня 2025 року становила 23,9%.
Це на 6,4 відсоткового пункта (в.п.) менше, порівняно з показником на початок року, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).
"Визначальним чинником скорочення частки NPL у січні - листопаді 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості", - пояснили у Нацбанку.
Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 256,8 млрд грн, або на 19,8% - до 1,56 трильйона гривень. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився за цей період на 21,4 млрд грн, або на 5,4%.
При цьому частка NPL фізичних осіб за 11 місяців 2025 року знизилася на 2 в. п. - до 12,5%, а бізнесу - на 8,1 в. п. до 30,9%, уточнили в НБУ.
