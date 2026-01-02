Авторизация

Сума "поганих" кредитів у банках зменшилася за рік на 21 мільярд, – НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 грудня 2025 року становила 23,9%.

Це на 6,4 відсоткового пункта (в.п.) менше, порівняно з показником на початок року, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

"Визначальним чинником скорочення частки NPL у січні - листопаді 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості", - пояснили у Нацбанку.

Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 256,8 млрд грн, або на 19,8% - до 1,56 трильйона гривень. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився за цей період на 21,4 млрд грн, або на 5,4%.

При цьому частка NPL фізичних осіб за 11 місяців 2025 року знизилася на 2 в. п. - до 12,5%, а бізнесу - на 8,1 в. п. до 30,9%, уточнили в НБУ.


За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1701
  0,1831
 0,43
EUR
 1
 49,5499
  0,2448
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9333  0,01 0,03 42,5363  0,04 0,09
EUR 49,3915  0,03 0,05 50,0811  0,04 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2200  0,10 0,24 42,2500  0,03 0,07
EUR 49,5280  0,10 0,21 49,5425  0,01 0,02

