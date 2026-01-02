Нацбанк оновив перелік іноземних валют через перехід Болгарії на євро

Національний банк України з 2 січня 2026 року виключає болгарський лев із переліку іноземних валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НБУ.

"Відповідне рішення пов'язане із приєднанням Болгарії до єврозони з 1 січня 2026 року", - йдеться у повідомленні.

Зміни внесені наказом Нацбанку України від 1 січня 2026 року, що набрав чинності 1 січня.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня 2026 року Болгарія переходить на євро і стає 21-ою країною єврозони. Країна виконала вимоги щодо рівня інфляції, бюджетного дефіциту, довгострокових витрат на запозичення та стабільності обмінного курсу.

Перехід відбувається через два роки після вступу до єврозони Хорватії у січні 2023 року. Наразі спільною валютою користуються понад 350 млн європейців.

