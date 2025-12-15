ЄС безстроково заморозив російські активи

Європейський Союз минулої п'ятниці на невизначений термін заморозив активи Росії в Європі, щоб Угорщина і Словаччина, обидві країни з дружніми до Москви урядами, не могли перешкодити використанню мільярдів євро для підтримки України, повідомляє Associated Press.

"Застосувавши спеціальну процедуру, призначену для економічних надзвичайних ситуацій, ЄС заблокував активи доти, доки Росія не відмовиться від війни проти України і не компенсує сусідній країні значні збитки, яких вона завдала протягом майже чотирьох років", - вказується у повідомленні.

Президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що європейські лідери в жовтні зобов'язалися "утримувати російські активи в замороженому стані, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує завдані збитки. Сьогодні ми виконали це зобов'язання".

Це ключовий крок, який дозволить лідерам ЄС на саміті наступного тижня обговорити, як використовувати десятки мільярдів євро активів Російського центрального банку для гарантування величезного кредиту, щоб допомогти Україні задовольнити свої фінансові та військові потреби протягом наступних двох років.

"Наступний крок: забезпечення фінансових потреб України на 2026-27 роки", - додав Коста, який головуватимуть на саміті ЄС 18 грудня (https://x.com/eucopresident/status/1999537177487659295)

Цей крок також запобігає використанню активів, загальна вартість яких оцінюється в 210 млрд євро (247 млрд доларів), у будь-яких переговорах про припинення війни без схвалення Європи.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - найближчий союзник російського президента Володимира Путіна в Європі - звинуватив Європейську комісію, яка підготувала це рішення, у "систематичному порушенні європейського права".

Переважна більшість коштів - близько 193 мільярдів євро (225 мільярдів доларів) на кінець вересня - зберігається в Euroclear, бельгійській фінансовій кліринговій палаті.

Гроші були заморожені в рамках санкцій, які ЄС наклав на Росію через війну, яку вона розпочала 24 лютого 2022 року, але ці санкції повинні поновлюватися кожні шість місяців, і для цього їх повинні схвалити всі 27 країн-членів.

Угорщина та Словаччина виступають проти надання додаткової підтримки Україні.

Рішення, прийняте в п'ятницю на основі положень договору ЄС, що дозволяють блоку захищати свої економічні інтереси в певних надзвичайних ситуаціях, не дає їм можливості заблокувати продовження санкцій і полегшує використання активів.

Орбан заявив у соціальних мережах, що це означає, що "верховенство права в Європейському Союзі добігає кінця, а європейські лідери ставлять себе вище за правила".

"Європейська комісія систематично порушує європейське право. Вона робить це, щоб продовжити війну в Україні, війну, яку явно неможливо виграти", - написав він. Він заявив, що Угорщина "зробить все, що в її силах, щоб відновити законний порядок".

У листі до Кошти словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що відмовиться підтримати будь-які кроки, які "передбачають покриття військових витрат України на найближчі роки".

Він попередив, що "використання заморожених російських активів може безпосередньо загрожувати мирним зусиллям США, які безпосередньо розраховують на використання цих ресурсів для відбудови України".