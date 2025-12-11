Долар США продовжує дешевшати на підсумках засідання ФРС

Долар США знижується в парах з євро, фунтом стерлінгів та єною вдень у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,31%, ширший WSJ Dollar Index - 0,09%.

Напередодні індекс DXY опустився на 0,4% на підсумках засідання Федеральної резервної системи (ФРС). Американський ЦБ очікувано опустив базову процентну ставку на 25 базисних пунктів (б.п.) - до 3,5-3,75%, але дав зрозуміти, що може почекати з подальшим її зниженням. Медіанний прогноз керівників Федрезерву передбачає, що ставку буде зменшено лише на 25 б.п. у 2026 році.

При цьому риторика голови ФРС Джерома Пауелла на пресконференції за підсумками засідання виявилася м'якшою, ніж очікувалося. Він наголосив на зростанні занепокоєння щодо стану ринку праці та наявності "значних знижувальних ризиків" для нього. Це було розцінено інвесторами як сигнал того, що Федрезерв може опустити ставку істотніше, ніж очікується наразі.

Медіанний прогноз керівників Федрезерву передбачає, що базову відсоткову ставку буде знижено лише на 25 базисних пунктів у майбутньому році. Аналогічний прогноз керівництво американського ЦБ дало у вересні.

Пара євро/долар за даними на 14:24 к.ч. у четвер торгується на рівні $1,1720 порівняно з $1,1697 на закриття попередньої сесії, європейська валюта додає близько 0,2%.

Наступного тижня відбудуться останні цього року засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) і Банку Японії.

Нові економічні прогнози Європейського центрального банку, які регулятор опублікує наступного тижня, ймовірно, будуть оптимістичнішими, ніж попередні, заявила напередодні президент ЄЦБ Крістін Лагард.

Вартість фунта до долара зросла на 0,1%, до $1,3391 проти $1,3383 за підсумками торгів у середу.

Курс долара до єни знизився на 0,2%, до 155,65 єни порівняно зі 156,02 єни напередодні.

Курс індійської рупії до долара США оновив історичний мінімум - за долар тепер дають понад 90 рупій. З початку року індійська валюта подешевшала на понад 5% через запроваджені мита щодо імпорту товарів з Індії до Штатів.

