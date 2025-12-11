НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення вшосте зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних, щоб забезпечити збереження інтересу до гривневих інструментів, утримання стабільності валютного ринку та контроль інфляційних очікувань для поступового наближення інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

"У найближчі місяці інфляція й надалі знижуватиметься, хоча помірнішими темпами через вичерпання ефектів бази порівняння. Підтримання інтересу до гривневих активів стримуватиме фундаментальний ціновий тиск", - зазначив регулятор у релізі в четвер.

Він зауважив, що у листопаді споживча та базова інфляція сповільнилися до 9,3% у річному вимірі, що трохи нижче траєкторії прогнозу. Зниження інфляції зумовлюється збільшенням пропозиції продовольства після надходження нових урожаїв, проте інфляційні очікування залишаються підвищеними.

Нацбанк також вказав, що з початку року Україна отримала $45,8 млрд офіційного фінансування, а до кінця року очікується ще понад $5 млрд. Зовнішня підтримка дає змогу утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні та забезпечувати беземісійне фінансування бюджету, проте невизначеність щодо параметрів допомоги на 2026-2027 роки зберігається.

Серед ключових ризиків регулятор відзначив перебіг війни, можливі додаткові бюджетні видатки, наслідки руйнувань енергетичної інфраструктури та поглиблення дефіциту робочої сили.

За оцінками Нацбанку, збереження ставки у попередні місяці підтримувало дохідність гривневих інструментів, сприяло зростанню строкових депозитів і вкладень населення в ОВДП, а також обмежувало попит на валюту. Водночас кредитування продовжує зростати темпами понад 30% у річному вимірі.

"У разі посилення інфляційних ризиків ми готові утриматися від пом'якшення монетарної політики та, за потреби, вживати додаткових заходів. Послаблення цих ризиків, навпаки, дозволить перейти до циклу зниження ставки", - наголосив Нацбанк.

Переважна більшість опитаних учасників ринку напередодні засідання очікували, що НБУ залишить облікову ставку на рівні 15,5%.

Як повідомлялося, Нацбанк утримує облікову ставку на рівні 15,5% з початку березня 2025 року, а до того тричі збільшував її з середини грудня 2024-го. Ще раніше він утримував її півроку на рівні 13%, до якого вона була знижена з 25% з липня 2023 року в 7 етапів.