11.12.25
17:46
RSS
мапа сайту
НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,34 грн/$1
13:05 11.12.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 11 грудня 2025 року.
|Показник
|10.12.2025
|11.12.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.2468
|42.3367
|0.21
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
