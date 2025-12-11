Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банкіри очікують від НБУ збереження облікової ставки 15,5%

08:05 11.12.2025 |

Фінанси, Економіка

Національний банк України (НБУ) за підсумками засідання 11 грудня збереже облікову ставку на рівні 15,5% річних, такий прогноз дає більшість опитаних агентством "Інтерфакс-Україна" банкірів.

"Фактичний рівень інфляції залишається суттєво вищим за цільовий, а невизначеність щодо міжнародного фінансування у 2025 році зросла", - пояснив свою думку щодо збереження ставки заступник голови правління - керівник напрямку "Ризик-менеджмент" А-Банку Олег Трибулкін.

За його словами, позитивним фактором після жовтневого засідання стало досягнення домовленостей з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової програми розширеного механізму фінансування (EFF), але посилилися й ризики через атаки на енергетичну інфраструктуру, подорожчання логістики та зовнішню невизначеність.

"Зміни облікової ставки на засіданні у грудні ми не очікуємо, хоча раніше НБУ розглядав перспективу її зниження", - сказав агентству начальник департаменту міжнародних ринків та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов.

На його думку, проблеми з електропостачанням узимку можуть стримувати зниження інфляційного тиску, тому обговорюване раніше ймовірне зниження ставки зараз виглядає передчасним.

"Незважаючи на сприятливу інфляційну динаміку у жовтні-листопаді, ми вважаємо, що НБУ залишить облікову ставку на рівні 15,5%", - зазначив головний експерт з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

Він пояснив, що поточне засідання є проміжним і не супроводжується новим макропрогнозом, тому регулятор зазвичай продовжує рішення, ухвалені відповідно до попереднього прогнозу. Колодій також відзначив, що більшість членів комітету з монетарної політики (КМП) очікують, що ставку не змінюватимуть, тоді як ключовими ризиками залишаються нестача електроенергії та невизначеність щодо зовнішнього фінансування у 2026 році.

Респонденти відзначають, що збереження проінфляційних ризиків та невизначеність у питаннях зовнішнього фінансування обмежують можливості для пом'якшення монетарної політики найближчим часом.

Директор департаменту роздрібного бізнесу банку "Глобус" Дмитро Замотаєв вважає, що у поточних умовах Нацбанк може як зберегти ставку, так навіть і підвищити її на 0,5 відсоткового пункту (в.п.).

"Посилення енергетичного терору провокує зниження виробництва та стимулює зростання споживчих цін. Це може стати аргументом для збільшення облікової ставки до 16%", - зазначив банкір.

Він пояснив, що енергетичні обмеження створюють додатковий тиск на гривню, однак НБУ стабілізує ситуацію завдяки інтервенціям та значному обсягу міжнародних резервів, що перевищують $54 млрд. Замотаєв додав, що привабливі ставки за гривневими депозитами сприяють зменшенню попиту на валюту, який нині перевищує пропозицію на 10-15%.

Як повідомлялося, Нацбанк з початку березня 2025 року вже п'ять засідань поспіль утримує облікову ставку на рівні 15,5% (останній раз - 23 жовтня), а до того тричі збільшував її з середини грудня 2024-го. Ще раніше він утримував її півроку на рівні 13%, до якого її знизили з 25% з липня 2023 року у сім етапів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2812
  0,0974
 0,23
EUR
 1
 49,2153
  0,1218
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8883  0,03 0,08 42,4574  0,03 0,07
EUR 48,8496  0,03 0,07 49,4739  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 16:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4000  0,18 0,44 42,4300  0,19 0,44
EUR 49,3745  0,23 0,46 49,3925  0,23 0,46

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес