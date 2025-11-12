Золото дешевшає на тлі зростання курсу долара. Інвестори фіксують прибуток

Ціни на золото в середу знизилися під тиском відскоку долара і фіксації прибутку після того, як в попередній сесії золото подорожчало до майже тритижневого максимуму на тлі очікувань зниження процентних ставок Федеральною резервною системою наступного місяця.

О 06:21 EET спотове золото подешевшало на 0,5% до 4107,41 долара за унцію після того, як у вівторок досягло найвищого рівня з 23 жовтня. Американські ф'ючерси на золото з поставкою в грудні подешевшали на 0,1% до 4113,80 долара за унцію.

«Падіння долара пішло на користь золоту і сріблу, які цього тижня продемонстрували зростання», - зазначив головний аналітик KCM Trade Тім Уотер.

«Схоже, що для золота «нормальний режим роботи відновлено»: дорогоцінний метал знову торгується вище 4100 доларів, а його цільовий рівень може зрости, якщо макроекономічні дані США продовжать сприяти подальшому пом'якшенню монетарної політики».

Тим часом індекс долара зріс на 0,1% порівняно з конкурентами і мав намір перервати п'ятиденну серію падінь, що зробило золото менш привабливим для власників інших валют.

У понеділок Сенат США ухвалив угоду про відновлення федерального фінансування після рекордно тривалого закриття уряду, яке порушило виплату продовольчих допомог мільйонам людей, залишило без зарплати сотні тисяч федеральних службовців, спричинило затори в повітряному русі та затримало оприлюднення економічних даних уряду.

За даними FedWatch Tool від CME Group, трейдери оцінюють ймовірність того, що центральний банк США знизить ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця, приблизно в 68%, що вище за 64% на попередній сесії.

Золото, яке не приносить доходу, зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок і економічної невизначеності.

Голова ФРС Стівен Міран заявив у понеділок, що зниження ставки на 50 базисних пунктів буде доречним у грудні, зазначивши, що інфляція падає, а рівень безробіття зростає.

SPDR Gold Trust, найбільший у світі біржовий фонд, забезпечений золотом, повідомив, що його запаси зросли на 0,41% до 1046,36 метричних тонн у вівторок з 1042,06 тонн у понеділок.

В інших секторах спотове срібло подешевшало на 0,4% до 51,05 долара за унцію, платина подешевшала на 0,4% до 1578,95 долара, а паладій подешевшав майже на 1% до 1431,47 долара.

