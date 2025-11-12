Фінансові новини
- 12.11.25
- 14:50
- RSS
- мапа сайту
Акції в Азії зростають. Гонконг підтриманий технологічним сектором. Японія стримана збитками Softbank
08:27 12.11.2025
Більшість азіатських акцій зросли в середу, при цьому акції Гонконгу різко відскочили завдяки силі місцевих технологічних компаній, тоді як збитки Softbank Group після продажу всієї своєї частки в Nvidia стримали японський індекс Nikkei.
Регіональні ринки отримали позитивні сигнали від нічної сесії на Волл-стріт, де циклічні та економічно чутливі сектори продемонстрували зростання на тлі сподівань, що тривале закриття уряду США закінчиться цього тижня. Технологічний сектор відставав: NVIDIA Corporation втратила 2,9% після продажу Softbank.
Ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,2%, а основна увага була прикута до голосування в середу щодо відновлення роботи уряду.
Гонконгський індекс Hang Seng був одним з найкращих в Азії, піднявшись на 1% під час ранкових торгів.
Індекс підтримувався головним чином зростанням акцій технологічних та медичних компаній, зокрема Jd Health International та Alibaba Health Information Technology Ltd, які подорожчали на 5,8% та 3,6% відповідно.
Акції гіганта електроніки Xiaomi Corp подорожчали на 3,8% після того, як дані Китайської асоціації легкових автомобілів показали, що модель YU7 компанії вперше випередила Tesla Inc Model Y у жовтні.
У жовтні Xiaomi продала загалом 48 654 електромобілі, з яких 33 662 були YU7. Цей показник перевищив загальний обсяг продажів Tesla в Китаї, який склав 26 006 автомобілів.
Зростання в середу вивело Hang Seng на найвищий за місяць рівень і повернуло його до пікових значень, досягнутих на початку жовтня.
Індекси материкового Китаю були менш оптимістичними: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite рухалися в діапазоні від стабільного до низького. Настрої щодо китайських ринків погіршилися через повідомлення про те, що країна готується обмежити доступ американських військових до своїх рідкісних земель.
Японський індекс Nikkei 225 залишився без змін, оскільки зростання циклічних акцій і Sony Corp було значною мірою компенсоване падінням SoftBank Group Corp.
Softbank впав на 10% і став найбільшим тягарем для Nikkei після того, як компанія повідомила, що в жовтні продала весь свій пакет акцій улюбленця ринку Nvidia Corp - 31,2 млн акцій за 5,8 млрд доларів.
Ця інформація значною мірою затьмарила кращі, ніж очікувалося, фінансові результати Softbank за другий квартал, оскільки технологічний конгломерат отримав високий прибуток від своїх агресивних інвестицій у штучний інтелект.
Серед інших компаній, що вплинули на ринок, Sony Corp подорожчала приблизно на 3% після того, як вона продемонструвала кращі, ніж очікувалося, фінансові результати, а також підвищила свій річний прогноз.
Сила циклічних акцій допомогла японському індексу TOPIX піднятися на 1%.
Азіатські ринки в цілому були в основному позитивними, хоча зростання було обмеженим через обережність щодо економіки США та процентних ставок. Південнокорейський KOSPI додав 0,8%, причому зростання циклічних секторів компенсувало втрати основних акцій виробників мікросхем.
Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,2%, а індекс Straits Times у Сінгапурі - на 0,3%.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 впали на 0,2%, що вказує на деяку фіксацію прибутку після трьох днів поспіль зростання індексу.
