Індекс Доу-Джонса досяг рекордного рівня, трейдери роблять ставку на закінчення урядової кризи

Індекс Доу-Джонса досяг рекордного рівня у вівторок, піднявшись на тлі прогресу в напрямку закінчення найдовшої урядової кризи в США, в той час як Nvidia та інші компанії, пов'язані зі штучним інтелектом, впали через поновлення побоювань щодо завищених оцінок.

Сприяючи зростанню індексів Dow і S&P 500, члени Палати представників США повернулися до Вашингтона після 53-денної перерви для голосування, яке може покласти край закриттю уряду, а платформа ставок Polymarket повністю врахувала у цінах ухвалення рішення цього тижня.

«Очікується, що закриття уряду закінчиться. ... Люди повернуться до роботи, економічні дані знову будуть оприлюднені, і невизначеність залишиться позаду», - сказав головний інвестиційний стратег CFRA Сем Стовалл.

Додавши нервозності щодо акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом, які сприяли зростанню ринку в останні роки, японський технологічний інвестор SoftBank Group повідомив про продаж акцій Nvidia за 5,8 млрд доларів, і виробник мікросхем втратив майже 3% у вівторок.

Акції CoreWeave, що підтримується Nvidia, впали на понад 16% після того, як компанія з хмарних обчислень знизила свій прогноз річного доходу через проблеми з центром обробки даних.

Настрої погіршилися після щотижневого оновлення попередніх даних ADP про заробітну плату, які показали, що приватні роботодавці скоротили в середньому 11 250 робочих місць на тиждень за чотири тижні, що закінчилися 25 жовтня.

Президент США Дональд Трамп попередив про катастрофу в економіці та національній безпеці, якщо Верховний суд винесе рішення проти його використання закону про надзвичайні повноваження для введення широких мит.

Індекс S&P 500 піднявся на 0,21% і завершив день на рівні 6 846,61 пункту.

Nasdaq знизився на 0,25% до 23 468,30 пунктів, а Dow Jones Industrial Average зріс на 1,18% до 47 927,96 пунктів.

Dow зріс майже на 13% у 2025 році, відстаючи від зростання S&P 500 на 16% і Nasdaq майже на 22%.

Десять з 11 секторальних індексів S&P 500 зросли, на чолі з індексом охорони здоров'я, який піднявся на 2,33% завдяки зростанню більш ніж на 2% акцій компаній Eli Lilly, Johnson & Johnson та AbbVie.

Occidental Petroleum піднявся на 0,1% після того, як виробник сланцевої нафти перевершив очікування щодо прибутку в третьому кварталі.

Paramount Skydance підскочила майже на 10% після того, як нещодавно об'єднана медіакомпанія оголосила про подальше скорочення витрат і плани інвестувати 1,5 млрд доларів у свої підрозділи стрімінгу та студії.

У S&P 500 кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,2 до 1.

S&P 500 зафіксував 30 нових максимумів і два нових мінімуми; Nasdaq зафіксував 104 нових максимуми і 128 нових мінімумів.

Американські ринки облігацій були закриті через свято Дня ветеранів. Обсяг торгів на американських біржах був невеликим: було продано 15,3 млрд акцій, порівняно з середнім показником 20,8 млрд акцій за попередні 20 сесій.