Фінансові новини
- |
- 12.11.25
- |
- 14:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індекс Доу-Джонса досяг рекордного рівня, трейдери роблять ставку на закінчення урядової кризи
07:54 12.11.2025 |
Індекс Доу-Джонса досяг рекордного рівня у вівторок, піднявшись на тлі прогресу в напрямку закінчення найдовшої урядової кризи в США, в той час як Nvidia та інші компанії, пов'язані зі штучним інтелектом, впали через поновлення побоювань щодо завищених оцінок.
Сприяючи зростанню індексів Dow і S&P 500, члени Палати представників США повернулися до Вашингтона після 53-денної перерви для голосування, яке може покласти край закриттю уряду, а платформа ставок Polymarket повністю врахувала у цінах ухвалення рішення цього тижня.
«Очікується, що закриття уряду закінчиться. ... Люди повернуться до роботи, економічні дані знову будуть оприлюднені, і невизначеність залишиться позаду», - сказав головний інвестиційний стратег CFRA Сем Стовалл.
Додавши нервозності щодо акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом, які сприяли зростанню ринку в останні роки, японський технологічний інвестор SoftBank Group повідомив про продаж акцій Nvidia за 5,8 млрд доларів, і виробник мікросхем втратив майже 3% у вівторок.
Акції CoreWeave, що підтримується Nvidia, впали на понад 16% після того, як компанія з хмарних обчислень знизила свій прогноз річного доходу через проблеми з центром обробки даних.
Настрої погіршилися після щотижневого оновлення попередніх даних ADP про заробітну плату, які показали, що приватні роботодавці скоротили в середньому 11 250 робочих місць на тиждень за чотири тижні, що закінчилися 25 жовтня.
Президент США Дональд Трамп попередив про катастрофу в економіці та національній безпеці, якщо Верховний суд винесе рішення проти його використання закону про надзвичайні повноваження для введення широких мит.
Індекс S&P 500 піднявся на 0,21% і завершив день на рівні 6 846,61 пункту.
Nasdaq знизився на 0,25% до 23 468,30 пунктів, а Dow Jones Industrial Average зріс на 1,18% до 47 927,96 пунктів.
Dow зріс майже на 13% у 2025 році, відстаючи від зростання S&P 500 на 16% і Nasdaq майже на 22%.
Десять з 11 секторальних індексів S&P 500 зросли, на чолі з індексом охорони здоров'я, який піднявся на 2,33% завдяки зростанню більш ніж на 2% акцій компаній Eli Lilly, Johnson & Johnson та AbbVie.
Occidental Petroleum піднявся на 0,1% після того, як виробник сланцевої нафти перевершив очікування щодо прибутку в третьому кварталі.
Paramount Skydance підскочила майже на 10% після того, як нещодавно об'єднана медіакомпанія оголосила про подальше скорочення витрат і плани інвестувати 1,5 млрд доларів у свої підрозділи стрімінгу та студії.
У S&P 500 кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,2 до 1.
S&P 500 зафіксував 30 нових максимумів і два нових мінімуми; Nasdaq зафіксував 104 нових максимуми і 128 нових мінімумів.
Американські ринки облігацій були закриті через свято Дня ветеранів. Обсяг торгів на американських біржах був невеликим: було продано 15,3 млрд акцій, порівняно з середнім показником 20,8 млрд акцій за попередні 20 сесій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Галущенка відсторонили від посади міністра
|Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на понад $210 млн
|Популярні українські телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ «Мідас» і підозру Чернишову
|Брудні гроші «на стройку»: НАБУ повідомили про підозру ексвіцепрем'єру Чернишову у справі Міндіча
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|НКЦПФР «не змагатиметься» за роль регулятора крипторинку в Україні
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,9996 грн/$1
|Фондові індекси Європи переважно зростають на корпоративних звітах, статданих
|Mastercard, Ripple та Gemini вперше інтегрують стейблкоїн в банківські карткові платежі
|Трамп визнав провал спроб завершити війну між Росією та Україною, - The Atlantic
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.11.25
|Золото дешевшає на тлі зростання курсу долара. Інвестори фіксують прибуток
Бізнес
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini