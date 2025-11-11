Фінансові новини
- 11.11.25
18:09
Ринки акцій АТР закрилися переважно в мінусі
13:37 11.11.2025 |
Ринки акцій найбільших країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР) переважно знизилися за підсумками торгів у вівторок, інвестори оцінювали статдані, звіти компаній та інші новини.
Китайський індекс Shanghai Composite втратив 0,4%, гонконгівський Hang Seng додав 0,2%.
Міністерство торгівлі КНР призупиняє на рік дію низки обмежень на експорт до США критично важливої мінеральної сировини, яку застосовують в оборонній, напівпровідниковій та інших високотехнологічних галузях, повідомив телеканал CNBC із посиланням на заяву Мінторгу.
Обмеження були введені 9 жовтня і зокрема стосувалися деяких рідкоземельних металів (РЗМ), матеріалів для літієвих акумуляторів і технологій обробки.
У рамках нещодавно укладеної торговельної угоди з Китаєм США погодилися знизити мита на імпорт з Китаю на 10 відсоткових пунктів і призупинити дію введених президентом Дональдом Трампом "дзеркальних" мит до 10 листопада 2026 року.
Список лідерів зростання у складі Hang Seng очолили папери Sinopharm Group, що подорожчали на 4%.
Капіталізація Resources Mixc Lifestyle Services підвищилася на 3,9%, Baidu Inc. - на 2,3%, Hang Lung Properties Ltd. - на 3,3%, Sun Hung Kai Properties - на 2,8%.
Котирування акцій XPeng злетіли на 17,9% і оновили максимум з липня 2022 року після новин про постачання компанією рекордних 42,01 тис. електромобілів у жовтні.
Ринкова вартість Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), Hansoh Pharmaceutical і Wuxi Biologics зменшилася на 2,7%, Hengan International Group Co. Ltd. - на 2,4%, Xinyi Solar Holdings Ltd. - на 2%.
Значення японського Nikkei 225 знизилося на 0,1%.
Позитивне сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу Японії у вересні зросло до рекордних 4,48 трлн єн ($29,07 млрд) порівняно з 1,54 трлн єн роком раніше, повідомило міністерство фінансів країни. Аналітики в середньому очікували профіцит на рівні 2,47 трлн єн, зазначає Trading Economics.
Експорт позаминулого місяця збільшився на 8,6%, імпорт - на 1,7%.
Індекс сфери послуг Японії, що розраховується урядом, у жовтні підвищився шостий місяць поспіль - до максимальних з березня 2024 року 49,1 пункту порівняно з 47,1 пункту місяцем раніше. Ринок прогнозував 47,6 пункту.
Індекс економічних перспектив збільшився минулого місяця до максимальних з липня 2023 року 53,1 пункту з 48,5 пункту у вересні.
Суттєвіше за всіх у складі Nikkei 225 втратили в ціні папери Taiheiyo Cement Corp., що опублікувала слабку звітність (-7,2%).
Ринкова вартість Mitsubishi Estate зменшилася на 5,5%, Disco Corp. - на 4,5%, Fujikura - на 6%, Kawasaki Heavy Industries - на 6,1%.
Ціна паперів Kajima Corp. збільшилася на 8,9%, Sumitomo Pharma - на 5,6%, Japan Steel Works Ltd. - на 5%, ANA Holdings Inc. - на 4,9%.
Акції Sony Group подорожчали на 5,5%. Компанія несподівано наростила чистий прибуток у минулому фінкварталі на 7%, і всі основні показники перевершили очікування ринку. Крім того, Sony поліпшила власні річні прогнози.
Значення південнокорейського індексу Kospi підвищилося на 0,8%.
Котирування акцій Samsung Electronics зросли на 2,9%, SK Hynix - на 2,2%, LG Electronics - на 1,1%, LG Energy Solution - на 1,6%.
Ціна паперів Posco пішла вниз на 0,2%, Hyundai Motor - на 0,6%, Korean Air Lines - на 0,9%.
Австралійський S&P/ASX 200 втратив 0,2%.
Індекс споживчої довіри в Австралії, що розраховується Westpac та Інститутом Мельбурна, у листопаді збільшився на 12,8% порівняно з жовтнем і становив 103,8 пункту. Показник перевищив 100 пунктів уперше з лютого 2022 року, а без урахування періоду пандемії був найвищим за сім років. Минулого місяця він упав на 3,5%.
Папери ANZ подорожчали на 0,5%. Напередодні банк відзвітував про зростання річного виторгу на 5% і зберіг розмір дивідендів, незважаючи на зниження чистого прибутку.
Westpac наростив капіталізацію на 1,3%, Macquarie - на 0,7%.
Акції Commonwealth Bank of Australia впали на 6,6% на слабкій квартальній звітності.
BHP збільшила ринкову вартість на 0,3%, Rio Tinto - скоротила на 0,2%.
