Європейські фондові індекси зростають, британський FTSE 100 оновив рекорд

Європейські ринки акцій зростають у вівторок на позитивних корпоративних новинах, а також на очікуваннях завершення шатдауну в США, який вже став рекордним за тривалістю.

У понеділок американський Сенат схвалив тимчасовий законопроєкт, що відновлює фінансування уряду, і тепер він надійде на розгляд Палати представників, яка може ухвалити його вже в середу. Слідом за цим законопроект має підписати президент країни Дональд Трамп.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 11:50 к.ч. піднявся на 0,77% - до 577,21 пункту.

Німецький DAX збільшився на 0,35%, французький CAC 40 - на 0,78%, італійський FTSE MIB - на 0,76%, іспанський IBEX 35 - на 0,48%.

Британський індекс FTSE 100 зріс на 0,94%, оновив рекордний максимум після публікації даних з ринку праці, які показали зростання безробіття в країні в третьому кварталі до 5% - максимуму з середини 2021 року.

Збільшення безробіття у Великій Британії підвищує ймовірність зниження ключової процентної ставки Банком Англії наступного року. Наразі ринок оцінює ймовірність зменшення ставки в грудні у 80%.

Помітне зростання на торгах у Лондоні демонструють папери British American Tobacco (+2,6%), AstraZeneca (+1,9%), Shell (+1,4%), BP (+1,4%), HSBC (+1,1%).

Ринкова вартість Vodafone Group підскочила на 4,8%. Британський оператор мобільного зв'язку збільшив виручку в другому фінансовому кварталі на 11%, зокрема, завдяки поліпшенню результатів у Німеччині, а також дав оптимістичні річні прогнози.

Капіталізація LVMH зросла на 2% на повідомленні Bloomberg про те, що виробник товарів класу "люкс" планує відкрити великий магазин у Китаї в грудні та вивчає можливість подальшого розширення операцій у країні.

Котирування акцій інших представників сектора також підвищуються, зокрема, Hermes - на 2,4%, Moncler - на 2,2%, Kering - на 1,4%, Burberry - на 0,5%, L'Oreal - на 0,3%.

У Франкфурті впевнено дорожчають папери Heidelberg Materials (+3,4%), Siemens Energy (+1,4%), Deutsche Telekom (+0,8%).

Водночас вартість акцій Munich Re опустилася на 0,6%. Чистий прибуток німецької перестрахувальної компанії в третьому кварталі зріс більш ніж удвічі, перевищивши прогнози ринку. Однак Munich Re погіршила річний прогноз виручки від страхових операцій, відзначивши несприятливі наслідки курсових різниць.

Котирування акцій швейцарських компаній підвищуються у вівторок завдяки очікуванням, що країна зможе домовитися зі США про зниження торгових мит. Вашингтон працює над тим, щоб знизити мита на швейцарські товари, заявив напередодні ввечері американський президент Дональд Трамп.

Ціна паперів Richemont підвищилася на 1,8%, Swatch Group - на 3,9%, Givaudan - на 1,4%.