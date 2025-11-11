Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чиста купівля населенням валюти у жовтні-2025 виросла до $0,75 млрд

09:37 11.11.2025

Фінанси

 

Обсяги купівлі іноземної валюти населенням України у жовтні-2025 перевищили її продаж на $0,75 млрд у доларовому еквіваленті, це майже вдвічі більше показника вересня цього року - $0,38 млрд, однак значно менше, ніж $1,28 млрд у жовтні минулого року.

Згідно із даними регулятора, порівняно із вереснем купівля готівкової валюти збільшилася на $361,9 млн - до $2 млрд 248,2 млн, тоді як продаж скоротився на $2,2 млн - до $1 млрд 501,4 млн.

Нацбанк уточнив, що безпосередньо готівкових доларів населення купило у жовтні на $162 млн більше, аніж у вересні - $1 млрд 458,8 млн, а продало на $8,3 млн більше - $1 млрд 126 млн.

При цьому купівля населенням готівкових євро зросла в доларовому еквіваленті у жовтні на $202,9 млн - до $724,6 млн, тоді як продаж зменшився на $6,1 млн - до $314,1 млн.

Щодо операцій клієнтів банків з безготівковою валютою, то у жовтні порівняно із вереснем спостерігалося збільшення як купівлі, так і продажу: купівля зросла на $530,2 млн - до $9 млрд 451,5 млн, тоді як продаж - на $337,2 млн, до $7 млрд 997 млн.

Операції між банками, порівняно із вереснем, у жовтні зросли на $257 млн - до $6 млрд 904 млн.

Порівняно з жовтнем 2024 року, купівля безготівкової валюти клієнтами банків зменшилась на $402,1 млн, тоді як продаж скоротився на $445,9 млн. Разом з тим операції між банками зросли на $694 млн.

Офіційний курс гривні до долара у жовтні відчутно зріс порівняно з вереснем - на 65 коп., до 41,97 грн/$1, що відбулося на тлі глобального зміцнення долара та сезонних чинників.

Водночас на фоні зростання курсу долара євро в жовтні в Україні суттєво не подорожчав: за офіційним курсом він подорожчав лише на 7 коп - до 48,51 грн/EUR1.

Чисті валютні інтервенції Нацбанку у жовтні збільшилися на $625 млн порівняно із вереснем - до $2,915 млрд. Водночас це менше, ніж у жовтні 2024 року, коли вони становили $3,428 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

