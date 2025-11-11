Золото досягло майже 3-тижневого піку на тлі бетів на зниження ставок і оптимізму щодо закриття уряду США

Ціни на золото у вівторок продовжили зростання і досягли найвищого рівня за майже три тижні, чому сприяли зростаючі очікування чергового зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США в грудні та ознаки закінчення закриття уряду США.

О 06:58 EET спотове золото подорожчало на 0,7% до 4142,72 долара за унцію, досягнувши найвищого рівня з 23 жовтня. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подорожчали на 0,7% до 4148,80 долара за унцію.

У понеділок Сенат США ухвалив угоду, яка відновить федеральне фінансування і покладе край найтривалішому урядовому шатдауну.

Ключові економічні показники, такі як звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі, були відкладені через закриття уряду. Відновлення роботи уряду в найближчі дні дасть більше ясності щодо економічних перспектив США та курсу ФРС щодо процентних ставок.

«Ідея про закінчення закриття уряду була сприйнята як зняття рівня невизначеності, що дало ринку можливість повернутися до однієї з головних спекулятивних тем цього року», - сказав Ілля Співак, глава відділу глобальної макроекономіки Tastylive.

«На даний момент прогноз на решту року все ще є оптимістичним. На даний момент найменший опір для золота - це повернення до максимуму жовтня, а потім ми можемо рухатися ще вище».

Минулого тижня дані показали, що в жовтні в економіці США скоротилася кількість робочих місць на тлі втрат у державному та роздрібному секторах.

Згідно з опитуванням, опублікованим у п'ятницю, на початку листопада споживчі настрої в США ослабли до найнижчого рівня за 3,5 роки на тлі побоювань щодо економічних наслідків закриття уряду.

За даними FedWatch Tool від CME Group, трейдери оцінюють ймовірність того, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця, приблизно в 64%.

Губернатор ФРС Стівен Міран заявив у понеділок, що зниження ставки на 50 базисних пунктів буде доречним у грудні, зазначивши, що інфляція падає, а рівень безробіття зростає.

Золото, яке не приносить доходу, зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок і економічної невизначеності.

Спотове срібло подорожчало на 0,8% до 50,94 долара за унцію, платина подорожчала на 0,4% до 1584,40 долара, а паладій подорожчав на 1,4% до 1435,43 долара.