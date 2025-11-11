Індекси Волл-стріт зросли. Nvidia і Palantir очолили зростання штучного інтелекту

Волл-стріт завершила понеділок різким зростанням, очолюваним значними прибутки Nvidia, Palantir та інших важковаговиків, пов'язаних зі штучним інтелектом, після прогресу у Вашингтоні в питанні припинення рекордного закриття уряду.

Найдовше закриття уряду в історії США може закінчитися цього тижня після того, як компроміс, який відновить федеральне фінансування, подолав першу перешкоду в Сенаті пізно в неділю, хоча було незрозуміло, коли Конгрес дасть остаточне схвалення.

«Урядовий шатдаун тривав набагато довше, ніж очікували люди. Існували побоювання щодо економіки, можливого скасування рейсів і більш широкого впливу на економіку», - сказав Кріс Закареллі, головний інвестиційний директор Northlight Asset Management.

Акції великих технологічних компаній відновилися після деяких недавніх втрат. Минулого тижня індекс технологічного сектора S&P 500 впав на 4,2%.

Акції Nvidia, найдорожчої компанії світу, подорожчали на 5,8%. Акції компанії Palantir, що займається аналітикою даних штучного інтелекту, підскочили на 8,8%, а Tesla - на 3,7%.

«Це відновлення після незначного перепродажу минулого тижня. Це ще один приклад того, як мантра «купуй на спаді» дійсно швидко діє в сфері технологій та штучного інтелекту», - сказав Росс Мейфілд, аналітик з інвестиційної стратегії в Baird у Луїсвіллі, штат Кентуккі.

«Немає нічого структурного, що впливає на тему штучного інтелекту. Насправді, багато звітів про прибутки в цьому секторі були дійсно сильними».

S&P 500 піднявся на 1,54% і завершив сесію на рівні 6832,43 пунктів.

Nasdaq піднявся на 2,27% до 23 527,17 пунктів, що є найбільшим одноденним відсотковим приростом з 27 травня.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 0,81% до 47 368,63 пунктів.

Індекс малих компаній Russell 2000 піднявся на 0,9%, а індекс напівпровідників PHLX - на 3%.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим: було продано 17,9 млрд акцій, порівняно з середнім показником 20,8 млрд акцій за попередні 20 сесій.

Авіакомпанії опинилися під тиском, оскільки скорочення рейсів за вказівкою уряду та відсутність персоналу на повітряному транспорті порушили авіасполучення в США. Акції United Airlines подешевшали на 1,3%, а American Airlines - на 2,5%.

На сайті ставок Polymarket ймовірність закінчення шатдауну цього тижня становила 88%.

Найдовший в історії федеральний шатдаун створив прогалину в даних для Федеральної резервної системи та ринків, змусивши їх покладатися на приватні дані, які дають неоднозначну картину стану економіки.

Деякі представники ФРС повторили свою обережність щодо рішення про монетарну політику на наступному засіданні центрального банку, тоді як губернатор ФРС Стівен Міран знову закликав до значного зниження ставок.

Оптимізм щодо штучного інтелекту сприяв зростанню цін на акції в США цього року, але побоювання щодо монетизації та циклічних витрат у цьому секторі нещодавно спричинили хвилю продажів. Минулого тижня індекс Nasdaq продемонстрував найгірші результати за останні сім місяців.

Тим часом сезон звітності за третій квартал майже завершився. Згідно з даними, зібраними LSEG, 83% з 446 компаній, що входять до індексу S&P 500, продемонстрували прибутки, які перевищили очікування.

Акції медичних страхових компаній впали після того, як Сенат США уклав угоду про припинення 40-денного федерального шатдауну без продовження субсидій за Законом про доступне медичне обслуговування, призначивши голосування з цього питання на грудень.

Centene впала на 8,8%, Humana - на 5,4%, а Elevance Health - на 4,4%.

Metsera впала на 14,8% після того, як Pfizer виграла тендер на придбання компанії вартістю 10 млрд доларів.

Акції Eli Lilly подорожчали на 4,6% до рекордного рівня після того, як Leerink Partners підвищив рейтинг акцій компанії.

Кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, в індексі S&P 500 у співвідношенні 1,7 до 1.

Індекс S&P 500 зафіксував 32 нових максимуми і 8 нових мінімумів; індекс Nasdaq зафіксував 106 нових максимумів і 128 нових мінімумів.