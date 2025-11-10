Ціни на золото знову підскочили вище 4000 доларів за унцію на тлі слабкого долара

Ціни на золото різко зросли в понеділок на азіатських торгах, знову піднявшись вище бажаного рівня в 4000 доларів за унцію на тлі деякої слабкості долара, при цьому основна увага була прикута до спроб Конгресу покласти край урядовій кризі в США.

Ціні на жовтий метал також сприяли стійкі очікування, що Федеральний резерв знизить процентні ставки в грудні, хоча ринки все ще залишаються скептичними щодо такого сценарію, зважаючи на відсутність чітких сигналів щодо стану економіки США.

О 06:43 EET спотове золото подорожчало на 1,4% до 4053,72 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в грудні подорожчали на 1,3% до 4062,45 доларів за унцію станом.

Ціни на золото та інші метали зросли на тлі ослаблення долара в понеділок, оскільки американська валюта продовжила помірне зниження, яке спостерігалося минулого тижня.

Ринки в основному зберігали впевненість у тому, що ФРС знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів у грудні, особливо після низки слабких приватних показників на ринку праці минулого тижня.

Дані Challenger про зайнятість показали, що в жовтні США зазнали найгіршої хвилі звільнень за останні 20 років. Ці дані посилили впевненість у тому, що ФРС знизить ставки, щоб запобігти подальшому ослабленню ринку праці.

Трейдери оцінювали ймовірність того, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів у грудні, на рівні 61,9%, як показав CME Fedwatch.

Ціни на метали в цілому зросли на тлі ослаблення долара. Спотова ціна на платину піднялася на 1,4% до 1571,92 долара за унцію, а спотова ціна на срібло - на 1,8% до 49,2185 долара за унцію.

Настроям на ринку також сприяло голосування Сенату за законопроект про фінансування, який, як очікується, покладе край найтривалішому в історії закриттю уряду США.

Сенат проголосував 60-40 за розгляд законопроекту про видатки і проведе остаточне голосування за законопроект у найближчі дні.

Законопроект ознаменував кінець обструкції демократів у Сенаті, яка в значній мірі була причиною продовження закриття уряду до цього часу.

Очікується, що закінчення закриття уряду також відкриє шлях для оприлюднення більшої кількості економічних даних США в найближчі дні.