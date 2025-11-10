Азіатські акції: Nikkei і KOSPI зростають на тлі відновлення технологічного сектора, Китай відстає попри зростання інфляції

Азіатські акції в понеділок показали неоднозначну динаміку: японський і південнокорейський ринки продемонстрували зростання на тлі відновлення технологічного сектора, тоді як Китай відставав, незважаючи на дані про незначне поліпшення ситуації з інфляцією в країні.

Регіональні ринки отримали позитивні сигнали від ф'ючерсів на американські акції, які зросли на тлі повідомлень про те, що тривалий урядовий шатдаун наближається до кінця. Ф'ючерси на S&P 500 підскочили на 0,6% під час торгів в Азії.

Однак азіатські ринки все ще відновлюються від значних втрат минулого тижня, спричинених падінням акцій технологічних компаній через сумніви щодо оцінок, заснованих на штучному інтелекті.

Японський Nikkei 225 і південнокорейський KOSPI показали найкращі результати за день, піднявшись на 1,2% і 2,8% відповідно. Зростання в технологічному секторі також допомогло гонконгському Hang Seng піднятися на 0,3%.

Індексам допомогло головним чином відновлення акцій технологічних компаній, оскільки інвестори скуповували акції цього сектора після значних втрат минулого тижня.

Південнокорейські виробники мікросхем SK Hynix Inc і Samsung Electronics Co Ltd підскочили на 5% і 2,3% відповідно, а японські Advantest Corp. і Tokyo Electron Ltd. додали 3,9% і 4,3% відповідно. Тайванська компанія TSMC (TW:2330) піднялася на 1% на початку торгів.

Окрім вигідних покупок, виробників мікросхем також підтримали коментарі генерального директора NVIDIA Corporation Дженсена Хуанга про те, що компанія спостерігає дуже високий попит на свої передові мікросхеми Blackwell AI.

Однак побоювання щодо оцінок вартості технологічних компаній, що базуються на штучному інтелекті, стали основною причиною втрат минулого тижня.

Серед інших секторів японська компанія електронної комерції Mercari Inc підскочила на понад 10% і стала лідером індексу Nikkei 225 після оприлюднення сильних квартальних результатів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite в понеділок рухалися в діапазоні від стабільного до низького.

Дані, опубліковані на вихідних, показали, що інфляція споживчих цін у Китаї в жовтні зросла більше, ніж очікувалося, завдяки святам «Золотого тижня».

Дані показали, що споживча інфляція в Китаї зросла вперше з червня, що породило надії на більш значне прискорення інфляції.

Інфляція індексу цін виробників також скоротилася трохи менше, ніж очікувалося. Але дані також зафіксували 37-й місяць поспіль у мінусі.

Незважаючи на поліпшення інфляції, дані за жовтень все ще свідчать про те, що Китай бореться з стійкою дефляційною тенденцією, оскільки споживчі витрати залишаються слабкими після святкового «Золотого тижня».

У понеділок азіатські фондові індекси показали неоднозначні результати. Індекс Straits Times у Сінгапурі впав на 0,8%, а австралійський ASX 200 зріс на 0,7%.

ASX підтримало зростання на 1,8% акцій великого кредитора ANZ Group Holdings Ltd, оскільки обіцянки подальшого скорочення витрат допомогли інвесторам не звертати уваги на нижчий, ніж очікувалося, річний прибуток.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 зросли на 0,4%.

