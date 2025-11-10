Волл-стріт завершила день різноспрямовано на тлі ознак прогресу у вирішенні питання про закриття уряду





Індекс Nasdaq закрився зниженням, але індекси S&P 500 і Dow продемонстрували невелике зростання в кінці сесії в п'ятницю, коли інвестори перегорнули сторінку бурхливого тижня, позначеного економічними побоюваннями, найтривалішим в історії закриттям федерального уряду і надзвичайно високими оцінками акцій технологічних компаній, що знизило схильність до ризику.

Всі три основні індекси акцій США провели більшу частину сесії з різким зниженням, але збитки скоротилися, а S&P 500 і Dow піднялися в кінці дня після повідомлень про прогрес у вирішенні тупикової ситуації в Конгресі, яка призвела до найдовшого в історії США закриття федерального уряду.

«Вирішення питання про закриття уряду, безсумнівно, поліпшить настрої, особливо в той час, коли маржа помилки є вузькою», - сказав Террі Сендвен, головний стратег з акцій у U.S. Bank Wealth Management у Міннеаполісі. «Акції перебувають на рекордно високому рівні, а їхня вартість є завищеною, і якщо питання про закриття уряду буде вирішено, це буде однією проблемою менше, з тих що турбують інвесторів».

Всі три індекси втратили позиції порівняно з закриттям минулої п'ятниці, а Nasdaq зафіксував найбільше тижневе падіння з кінця березня/початку квітня на тлі зростаючих побоювань щодо завищених оцінок акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом, які забезпечили значну частину зростання фондового ринку протягом останніх місяців.

«Злети і падіння, а також періоди консолідації є частиною нормальних коливань бугаєвого ринку», - додав Сендвен.

Занепокоєння, викликане закриттям уряду, було очевидним у попередніх оцінках Мічиганського університету щодо споживчих настроїв у листопаді, які впали до найнижчого рівня за останні три роки. Оцінка учасниками опитування поточної ситуації впала до найпесимістичнішого показника в історії опитування. Загальний настрій впав на 29,9% з листопада 2024 року, коли президент США Дональд Трамп був обраний на другий термін в Овальному кабінеті.

Зупинка роботи уряду також призвела до відсутності офіційних економічних показників, що ускладнює виконання подвійного мандата Федеральної резервної системи щодо сприяння повній зайнятості та стабільності цін.

«Відсутність економічних даних через зупинку роботи уряду також тисне на інвесторів, додаючи невизначеності», - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омасі. «Ми знаємо, що прибутки були високими, але ринок житла слабкий».

«Очевидно, що ринок праці слабшає, і інвестори в листопаді дотримуються принципу «спочатку продай, потім задавай питання».

У торговельній сфері Пекін почав створювати нову програму ліцензування рідкісних земель, яка може прискорити поставки, але, ймовірно, не виправдає сподівань Вашингтона на повне скасування обмежень.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 74,80 пункти, або 0,16%, до 46 987,10, S&P 500 - на 8,48 пункту, або 0,13%, до 6728,80, а Nasdaq Composite - на 49,45 пункту, або 0,21%, до 23 004,54.

Сезон звітності за третій квартал продовжував наближатися до свого завершення: 446 компаній з індексу S&P 500 вже опублікували свої звіти. Згідно з даними LSEG, 83% з них продемонстрували прибутки, що перевищили очікування.

Аналітики зараз прогнозують річне зростання прибутку S&P 500 на 16,8% за період з липня по вересень, що є значним поліпшенням порівняно з річним зростанням на 8,0%.

Акції Microchip Technology впали на 5,2% після прогнозу квартального чистого продажу нижче оцінок.

Акціонери Tesla схвалили найбільший в історії корпоративний пакет винагороди для генерального директора Ілона Маска. Акції виробника електромобілів впали на 3,7%.

Акції Expedia підскочили на 17,6% після того, як туристична платформа повідомила про солідні замовлення в сегменті business-to-business.

Block впав на 7,7% після того, як не виправдав очікувань щодо прибутку в третьому кварталі, а Take-Two Interactive впав на 8,1% після рішення компанії відкласти запуск своєї популярної відеоігри Grand Theft Auto VI до листопада 2026 року.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,44 до 1. На NYSE було зафіксовано 97 нових максимумів і 195 нових мінімумів.

На Nasdaq 2422 акції подорожчали, а 2201 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,1 до 1.

S&P 500 зафіксував 14 нових 52-тижневих максимумів і 14 нових мінімумів, а Nasdaq Composite - 43 нових максимуми і 323 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 20,15 млрд акцій, порівняно з середнім показником 20,77 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.