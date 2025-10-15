Золото досягає рекордного рівня на тлі бетів на зниження ставок ФРС та торговельних проблем між США і Китаєм

У середу золото піднялося до нового максимуму, трохи не дотягнувши до рівня 4200 доларів за унцію, підтримане зростаючими очікуваннями подальшого зниження ставок у США, а також поновленням торговельних проблем між США і Китаєм, що також сприяло зростанню попиту на безпечні активи.

О 06:48 EET спотове золото подорожчало на 0,9% до 4178,15 доларів за унцію, після досягнення рекордного максимуму в 4186,68 доларів раніше в ході сесії. Американські ф'ючерси на золото з поставкою в грудні подорожчали на 0,8% до 4197,50 доларів.

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що його адміністрація планує опублікувати в п'ятницю список «програм демократів», які будуть закриті в результаті закриття федерального уряду.

«Закриття уряду США і м'які коментарі Джерома Пауелла стали останніми причинами для прискорення зростання цін на золото», - сказав старший аналітик StoneX Метт Сімпсон.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що ринок праці США залишається пригніченим, хоча економіка «може розвиватися дещо стабільніше, ніж очікувалося».

Пауелл зазначив, що рішення щодо процентних ставок будуть прийматися «на кожній окремій зустрічі», зважуючи слабкість ринку праці та стійку інфляцію, що перевищує цільовий показник.

Інвестори враховують майже стовідсоткову ймовірність зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів як у жовтні, так і в грудні.

Золото, як правило, добре показує себе в умовах низьких процентних ставок та в періоди політичної та економічної нестабільності.

Золото як безпечний актив з початку року подорожчало на 59% під впливом низки факторів, серед яких геополітична та економічна нестабільність, очікування зниження процентних ставок у США, активні покупки центральних банків, тенденція до дедоларизації та значний приплив коштів у біржові фонди.

«Це зростання також стало імпульсною торгівлею, коли трейдери просто накидаються на товари, щоб не пропустити їх», - сказав Сімпсон.

Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість скорочення деяких торговельних зв'язків з Китаєм, зокрема в галузі кулінарної олії. Обидві країни почали вводити взаємні портові збори у вівторок.

Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз глобального зростання на 2025 рік, посилаючись на кращі, ніж очікувалося, митні та фінансові умови, але попередив, що поновлення торговельних напружень між США і Китаєм може стримати зростання.

Срібло подорожчало на 1,4% до 52,17 долара, після того як у вівторок досягло рекордного рівня 53,60 долара, слідуючи за зростанням цін на золото і скороченням пропозиції на спотовому ринку.

Платина подорожчала на 0,7% до 1648,80 долара, а паладій - на 0,2% до 1528,68 долара.