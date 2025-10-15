Азіатські акції зростають на тлі м'яких коментарів Пауелла. Торговельні потрясіння обмежують зростання

Азіатські фондові ринки відновилися в середу після різкого падіння на початку тижня, оскільки інвестори заспокоїлися завдяки м'яким коментарям голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, навіть незважаючи на те, що відновлення торговельних напружень між США і Китаєм продовжувало тримати настрій інвесторів у нестабільному стані.

Волл-стріт завершила ніч змішаними результатами в умовах нестабільної торгівлі, але настрій залишався оптимістичним завдяки високим прибуткам великих американських банків.

Станом на 04:50 EET ф'ючерси на американські фондові індекси майже не змінилися.

Підйом на ринку відбувся після висловлювань Пауелла у вівторок про те, що американська економіка перебуває на міцнішій основі, але він застеріг, що на ринку праці спостерігається помітне послаблення. Він сказав, що центральний банк розглядає можливість припинення скорочення балансу, відомого як кількісне жорсткування.

Ці коментарі були розцінені як сигнал про те, що ФРС може знову знизити ставки цього року. Після виступу Пауелла дохідність американських держоблігацій впала, а долар ослаб, що сприяло підвищенню апетиту до ризику на азіатських ринках.

«Це підкріплює очікування подальшого зниження ставок, можливо, ще двох цього року, при цьому Пауелл вказав, що політика може змінитися на нейтральну, оскільки ризики стають більш збалансованими», - зазначили аналітики MUFG у своїй записці.

Японський індекс Nikkei 225 підскочив на 1,4% після падіння майже на 3% на попередній сесії. Більш широкий індекс TOPIX піднявся на 1,3%.

Австралійський S&P/ASX 200 піднявся на 0,9%, а індекс Straits Times в Сінгапурі - на 0,5%.

Південнокорейський KOSPI підскочив на 1,7%, причому найбільше зростання продемонстрували акції технологічних компаній.

Ф'ючерси на індійський Nifty 50 піднялися перед відкриттям ринку.

Китайські блакитні фішки Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite в середу торгувалися без змін.

Гонконгський індекс Hang Seng піднявся на 1% у вівторок після різких втрат цього тижня.

Відновлення відбулося на тлі напруженої торговельної ситуації після того, як минулого тижня відносини між Вашингтоном і Пекіном знову погіршилися.

Президент США Дональд Трамп у вівторок посилив риторику, заявивши, що Вашингтон може розірвати торговельні відносини з Китаєм у секторі кулінарної олії, назвавши нещодавнє скорочення Пекіном імпорту сої «економічно ворожим актом».

Проте оптимізм, викликаний заявами Пауелла, поки що переважає занепокоєння щодо торгівлі. Фінансові та споживчі акції очолили регіональне зростання.

Дані, опубліковані в середу, показали, що економіка Китаю залишається під тиском. Цифри показали, що споживчі ціни в вересні впали на 0,3% порівняно з попереднім роком, тоді як у серпні падіння становило 0,4%.

Ціни виробників впали на 2,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що є покращенням у порівнянні з падінням на 2,9% у попередньому місяці.

Оскільки дані свідчать про стійкий дефляційний тиск, очікується, що уряд вживе додаткових заходів для підтримки економічного зростання в найближчі місяці.