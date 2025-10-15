Долар під тиском через бети на зниження процентної ставки ФРС та торговельні напруження з Китаєм

У середу вранці долар США перебуває у захисній позиції після того, як коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла підкріпили бети на зниження процентної ставки цього місяця.

У вівторок долар втратив позиції щодо безпечних валют - єни та швейцарського франка - на тлі обміну ударами між Вашингтоном і Пекіном у рамках триваючої тарифної суперечки. Євро також зміцнився щодо долара після того, як французький уряд запропонував призупинити історичну пенсійну реформу.

Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти щодо цих трьох валют та трьох інших, о 03:11 EET залишився на рівні 99,055, після зниження на 0,2% на попередній сесії.

Долар залишився стабільним на рівні 151,80 єни після падіння на 0,3% у вівторок і майже не змінився на рівні 0,8013 франка, впавши на 0,3% за ніч.

Євро залишився стабільним на рівні 1,1606 долара, після зростання на 0,3% на попередній сесії.

Пауелл залишив відкритою можливість зниження ставок на засіданні ФРС 28-29 жовтня, заявивши, що ринок праці залишається в стані застою з низьким рівнем найму та звільнень, а відсутність офіційних економічних даних через закриття уряду не заважає політикам оцінювати економічні перспективи, принаймні на даний момент.

За даними LSEG, ринки наразі розраховують на зниження ставки на чверть процентного пункту цього місяця і ще одне в грудні, а потім ще три в наступному році.

На глобальному рівні США і Китай у вівторок загострили напруженість, ввівши взаємні мита на судноплавні компанії, які перевозять все, від святкових іграшок до сирої нафти. Президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість припинення деяких торговельних зв'язків з Пекіном, зокрема щодо кулінарної олії.

«Ми вважаємо, що напруженість між США і Китаєм може ще більше загостритися», - сказав Джозеф Капурсо, глава валютного відділу Commonwealth Bank of Australia, зокрема, вказавши на потенційний спад для чутливого до ризиків австралійського долара.

«Президент Трамп може в будь-який момент вжити заходів у відповідь».

Австралійський долар піднявся на 0,1% до 0,6491 долара після падіння на 0,5% днем раніше, коли він досяг найнижчого рівня з 22 серпня - 0,64405 долара.

Новозеландський долар знизився на 0,1% до 0,5706 долара, продовживши падіння на 0,2% з вівторка, коли він опустився до шестимісячного мінімуму в 0,56839 долара.