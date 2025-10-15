Волл-стріт закрила день різноспрямовано. Банки піднялися на тлі оптимістичних результатів

Волл-стріт завершила день неоднозначно, оскільки інвестори оцінювали переважно позитивні квартальні результати великих американських банків, коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла та триваючу торговельну війну між США і Китаєм.

Індекс S&P 500 знизився після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість припинення деяких торговельних зв'язків з Китаєм, зокрема щодо кулінарної олії.

Ряд великих кредиторів повідомили про солідні результати завдяки високій ефективності в сегменті інвестиційного банкінгу, що сприяло зростанню банківського індексу S&P 500.

Wells Fargo закрився з підвищенням на 7,15%, що є найбільшим одноденним відсотковим приростом з листопада 2024 року, а Citigroup підскочив майже на 4% після того, як обидва кредитори перевершили прогнози щодо прибутку за третій квартал.

JPMorgan Chase підвищив свій прогноз на весь рік щодо чистого процентного доходу, а Goldman Sachs перевершив очікування Волл-стріт щодо квартального прибутку. Однак акції обох банків впали приблизно на 2%.

Активи під управлінням BlackRock досягли рекордних 13,46 трлн доларів, піднявши його акції на понад 3%.

Додаючи до занепокоєння щодо торговельної війни між Китаєм і США, обидві країни почали стягувати додаткові портові збори з морських транспортних компаній, які перевозять все, від святкових іграшок до сирої нафти.

У п'ятницю світові фондові ринки були потрясені після того, як Трамп пригрозив ввести 100% мита на китайські товари після того, як Пекін ввів контроль над експортом рідкісних металів, хоча протягом вихідних він пом'якшив свою позицію.

«Ринок дійсно стурбований тим, до чого це призведе», - сказав Росс Мейфілд, інвестиційний стратег Baird Private Wealth Management. «Якщо адміністрація (Трампа) вирішить знову посилити ці напруження, ринок зараз виглядає досить дорогим для такого роду боротьби, особливо якщо 100% мита та інші заходи знову будуть на порядку денному».

Американський ринок праці протягом вересня залишався в стані застою з низьким рівнем найму та звільнень, хоча економіка в цілому «може бути на дещо більш стійкій траєкторії, ніж очікувалося», - сказав Пауелл у виступі, підготовленому для конференції Національної асоціації бізнес-економіки.

Індекс S&P 500 знизився на 0,16% і завершив сесію на рівні 6644,31 пункту.

Nasdaq знизився на 0,76% до 22 521,70 пунктів, а Dow Jones Industrial Average зріс на 0,44% до 46 270,46 пунктів.

Десять з 11 секторальних індексів S&P 500 зросли, на чолі з індексом споживчих товарів першої необхідності, який зріс на 1,72%, за ним слідував індекс промислових товарів, який зріс на 1,17%.

Обсяг торгів на американських біржах склав 20,1 млрд акцій, порівняно з середнім показником 20,2 млрд акцій за попередні 20 сесій.

Акції Walmart подорожчали на 5% після того, як ритейлер оголосив про партнерство з OpenAI, яке дозволить клієнтам і членам Sam's Club робити покупки безпосередньо в ChatGPT.

Зростання промислових акцій підтримало індекс Dow. Акції Caterpillar підскочили на 4,5% після того, як JP Morgan підвищив цільову ціну на акції.

Міжнародний валютний фонд незначно підвищив свій прогноз глобального зростання на 2025 рік, оскільки тарифні шоки та фінансові умови виявилися більш сприятливими, ніж очікувалося, але при цьому попередив, що поновлення торговельної війни між США і Китаєм може значно уповільнити виробництво.

У індексі S&P 500 кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 3,4 до 1.

S&P 500 зафіксував 23 нових максимуми і 10 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 123 нових максимуми і 93 нових мінімуми.