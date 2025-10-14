Мінфін на аукціонах ОВДП 14 жовтня залучив до держбюджету 13,2 млрд грн та $152,2 млн

Міністерство фінансів України 14 жовтня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 19,5 млрд гривень в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"19,5 млрд грн в еквіваленті сьогодні залучили до державного бюджету України. Аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики забезпечив 13,2 млрд грн від продажу гривневих облігацій та 152 млн дол. США - від валютних", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 2,57 млрд грн під 16,34% з погашенням через 1,2 року, 2,37 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,8 року, 3,13 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3 роки та 5,15 млрд грн під 14,89% з погашенням через 3,5 року.

Було також запропоновано облігації, номіновані в доларах: 152 млн дол. під 4,02% з погашенням через 1,5 року.

За результатами вже двох аукціонів у жовтні до державного бюджету вже залучено 42,8 млрд грн в еквіваленті. Від початку 2025 року - 451,3 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн грн.



