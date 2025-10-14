Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін на аукціонах ОВДП 14 жовтня залучив до держбюджету 13,2 млрд грн та $152,2 млн

19:01 14.10.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 14 жовтня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 19,5 млрд гривень в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"19,5 млрд грн в еквіваленті сьогодні залучили до державного бюджету України. Аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики забезпечив 13,2 млрд грн від продажу гривневих облігацій та 152 млн дол. США - від валютних", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 2,57 млрд грн під 16,34% з погашенням через 1,2 року, 2,37 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,8 року, 3,13 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3 роки та 5,15 млрд грн під 14,89% з погашенням через 3,5 року.

Було також запропоновано облігації, номіновані в доларах: 152 млн дол. під 4,02% з погашенням через 1,5 року.

За результатами вже двох аукціонів у жовтні до державного бюджету вже залучено 42,8 млрд грн в еквіваленті. Від початку 2025 року - 451,3 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн грн.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону138*139
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000237416		Дорозміщення
UA4000237424
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 14.10.2025 14.10.2025
Дата оплати за придбані облігації 15.10.2025 15.10.2025
Дата оплати відсотків 19.11.2025 24.12.2025
Дата оплати відсотків 20.05.2026 24.06.2026
Дата оплати відсотків 18.11.2026 23.12.2026
Дата оплати відсотків  23.06.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50
Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10
Термін обігу (днів) 399 616
Дата погашення 18.11.2026 23.06.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 415 253 000 2 260 388 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 415 253 000 2 260 388 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 7 415 253 000 7 260 388 000
Кількість поданих заявок, шт. 38 14
Кількість задоволених заявок, шт. 38 14
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00
Встановлена дохідність, % 16.35 17.10
Середньозважена дохідність, % 16.34 17.10
Надходження до бюджету 2 573 709 018.17 2 377 434 414.21

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону140141142*
Код випуску облігацій Первинне розміщення
UA4000237556		Первинне розміщення
UA4000237564		Дорозміщення
UA4000237432
(Ном. в ін.вал. США)
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 150 000
Дата розміщення 14.10.2025 14.10.2025 14.10.2025
Дата оплати за придбані облігації 15.10.2025 15.10.2025 15.10.2025
Дата оплати відсотків 19.11.2025 28.01.2026 18.12.2025
Дата оплати відсотків 20.05.2026 29.07.2026 18.06.2026
Дата оплати відсотків 18.11.2026 27.01.2027 17.12.2026
Дата оплати відсотків 19.05.2027 28.07.2027 17.06.2027
Дата оплати відсотків 17.11.2027 26.01.2028 
Дата оплати відсотків 17.05.2028 26.07.2028 
Дата оплати відсотків 15.11.2028 24.01.2029 
Дата оплати відсотків  25.07.2029 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 89.00 74.45 20.45
Номінальний рівень дохідності, % 17.80 14.89 4.09
Термін обігу (днів) 1 127 1 379 610
Дата погашення 15.11.2028 25.07.2029 17.06.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 925 847 000 22 489 550 000 301 058 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 925 847 000 5 000 000 000 150 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 2 925 847 000 5 000 000 000 350 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 22 26 65
Кількість задоволених заявок, шт. 22 11 56
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 15.20 4.10
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.70 14.80 3.90
Встановлена дохідність, % 17.80 14.90 4.04
Середньозважена дохідність, % 17.80 14.89 4.02
Надходження до бюджету 3 134 739 332.63 5 154 076 919.50 152 165 463.35

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

ТЕГИ

