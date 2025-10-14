Фінансові новини
Мінфін на аукціонах ОВДП 14 жовтня залучив до держбюджету 13,2 млрд грн та $152,2 млн
Міністерство фінансів України 14 жовтня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 19,5 млрд гривень в еквіваленті.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"19,5 млрд грн в еквіваленті сьогодні залучили до державного бюджету України. Аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики забезпечив 13,2 млрд грн від продажу гривневих облігацій та 152 млн дол. США - від валютних", - ідеться в повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 2,57 млрд грн під 16,34% з погашенням через 1,2 року, 2,37 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,8 року, 3,13 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3 роки та 5,15 млрд грн під 14,89% з погашенням через 3,5 року.
Було також запропоновано облігації, номіновані в доларах: 152 млн дол. під 4,02% з погашенням через 1,5 року.
За результатами вже двох аукціонів у жовтні до державного бюджету вже залучено 42,8 млрд грн в еквіваленті. Від початку 2025 року - 451,3 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн грн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|138*
|139
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000237416
|Дорозміщення
UA4000237424
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|14.10.2025
|14.10.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|15.10.2025
|15.10.2025
|Дата оплати відсотків
|19.11.2025
|24.12.2025
|Дата оплати відсотків
|20.05.2026
|24.06.2026
|Дата оплати відсотків
|18.11.2026
|23.12.2026
|Дата оплати відсотків
|23.06.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.75
|85.50
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.35
|17.10
|Термін обігу (днів)
|399
|616
|Дата погашення
|18.11.2026
|23.06.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|2 415 253 000
|2 260 388 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|2 415 253 000
|2 260 388 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|7 415 253 000
|7 260 388 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|38
|14
|Кількість задоволених заявок, шт.
|38
|14
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.10
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.00
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Середньозважена дохідність, %
|16.34
|17.10
|Надходження до бюджету
|2 573 709 018.17
|2 377 434 414.21
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|140
|141
|142*
|Код випуску облігацій
|Первинне розміщення
UA4000237556
|Первинне розміщення
UA4000237564
|Дорозміщення
UA4000237432
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|150 000
|Дата розміщення
|14.10.2025
|14.10.2025
|14.10.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|15.10.2025
|15.10.2025
|15.10.2025
|Дата оплати відсотків
|19.11.2025
|28.01.2026
|18.12.2025
|Дата оплати відсотків
|20.05.2026
|29.07.2026
|18.06.2026
|Дата оплати відсотків
|18.11.2026
|27.01.2027
|17.12.2026
|Дата оплати відсотків
|19.05.2027
|28.07.2027
|17.06.2027
|Дата оплати відсотків
|17.11.2027
|26.01.2028
|Дата оплати відсотків
|17.05.2028
|26.07.2028
|Дата оплати відсотків
|15.11.2028
|24.01.2029
|Дата оплати відсотків
|25.07.2029
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|89.00
|74.45
|20.45
|Номінальний рівень дохідності, %
|17.80
|14.89
|4.09
|Термін обігу (днів)
|1 127
|1 379
|610
|Дата погашення
|15.11.2028
|25.07.2029
|17.06.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|2 925 847 000
|22 489 550 000
|301 058 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|2 925 847 000
|5 000 000 000
|150 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|2 925 847 000
|5 000 000 000
|350 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|22
|26
|65
|Кількість задоволених заявок, шт.
|22
|11
|56
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.80
|15.20
|4.10
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.70
|14.80
|3.90
|Встановлена дохідність, %
|17.80
|14.90
|4.04
|Середньозважена дохідність, %
|17.80
|14.89
|4.02
|Надходження до бюджету
|3 134 739 332.63
|5 154 076 919.50
|152 165 463.35
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
|
|
