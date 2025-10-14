Фінансові новини
- |
- 14.10.25
- |
- 18:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає в парі з єною
16:35 14.10.2025 |
Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у вівторок, дешевшає в парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - 0,21%.
Трейдери продовжують стежити за новинами, що стосуються торговельних відносин США і Китаю, і чекають виступу голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла на заході Національної асоціації економіки бізнесу (NABE).
Долар може зміцнитися, якщо Пауелл знову продемонструє обережний підхід до подальшого зниження базової процентної ставки, зазначає аналітик ING Франческо Песоле, слова якого наводить The Wall Street Journal.
Оскільки публікація офіційних даних щодо зайнятості в США відкладається через шатдаун, цілком імовірно, що Пауелл збереже обережний тон, вважає експерт.
Коли статистика нарешті буде опублікована і покаже погіршення ситуації на ринку праці, курс долара, ймовірно, знизиться і може досягти рекордних мінімумів до кінця року, зазначає Песоле.
Пара євро/долар за даними на 14:50 к.ч. торгується на рівні $1,1556 порівняно з $1,1570 на закриття попередньої сесії.
Федеральне статистичне управління Німеччини у вівторок підтвердило оцінку зростання споживчих цін, гармонізованих зі стандартами Євросоюзу, у вересні на 2,4% у річному вираженні. Підйом цін є максимальним з лютого.
Тиск на євро чинить складна політична ситуація у Франції, де новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Себастьєном Лекорню готується представити черговий бюджетний план.
Курс фунта до долара знизився до мінімуму за 2,5 місяця після публікації даних з ринку праці Великої Британії, що сприяли зростанню очікувань чергового зниження ключової ставки Банком Англії в недалекому майбутньому.
Згідно з офіційними даними, безробіття в країні в червні-серпні збільшилося до 4,8% - максимуму з другого кварталу 2021 року. Середні темпи зростання зарплат без урахування бонусів у Великій Британії в цей період становили 4,7%, стали мінімальними з березня-травня 2022 року.
Пара фунт/долар торгується на рівні $1,3266 порівняно з $1,333333 напередодні.
Вартість долара в парі з єною опустилася до 152,08 єни порівняно зі 152,29 єни за підсумками попередніх торгів.
Курс американської валюти в парі з офшорним юанем піднявся до 7,1481 юаня з 7,1382 юаня напередодні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна - телемарафон
ТОП-НОВИНИ
|У США представили нову наземну пускову установку для ракет Tomahawk
|Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р
|Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу
|Зеленський підтвердив нову зустріч із Трампом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає в парі з єною
|Європейські ринки акцій знижуються, дешевшають акції Michelin
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7140 грн/$1
|Учасники ринку пропонують стимулювати медичне страхування податковими пільгами
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.10.25
|Золото досягає рекордного рівня на тлі бетів на зниження ставок в США. Срібло слідує за ним
|Азіатські акції знижуються на тлі торговельних суперечок між США і Китаєм. Nikkei втрачає найбільше
Бізнес
|Водичка замість магнітиків — на перших фотографіях Nubia Red Magic 11 Pro видно кільце водяного охолодження
|Нідерланди взяли під державний контроль виробника чипів Nexperia, який належить Китаю
|У США ухвалили закон, який посилює обмеження на експорт чипів NVIDIA та AMD до Китаю
|Netflix додав відеоігри на «розумні» телевізори — можна грати в групах, зі смартфонами замість контролерів
|Toyota обіцяє впровадити «перші у світі» повністю твердотілі акумулятори для електроавто
|У США винайшли практично незнищенну металеву піну для ядерних реакторів та інших екстремальних умов
|Reuters: За найменших зусиль Маск отримає від Tesla більше, ніж вісім найуспішніших CEO світу разом