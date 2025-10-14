Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає в парі з єною

Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у вівторок, дешевшає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - 0,21%.

Трейдери продовжують стежити за новинами, що стосуються торговельних відносин США і Китаю, і чекають виступу голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла на заході Національної асоціації економіки бізнесу (NABE).

Долар може зміцнитися, якщо Пауелл знову продемонструє обережний підхід до подальшого зниження базової процентної ставки, зазначає аналітик ING Франческо Песоле, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Оскільки публікація офіційних даних щодо зайнятості в США відкладається через шатдаун, цілком імовірно, що Пауелл збереже обережний тон, вважає експерт.

Коли статистика нарешті буде опублікована і покаже погіршення ситуації на ринку праці, курс долара, ймовірно, знизиться і може досягти рекордних мінімумів до кінця року, зазначає Песоле.

Пара євро/долар за даними на 14:50 к.ч. торгується на рівні $1,1556 порівняно з $1,1570 на закриття попередньої сесії.

Федеральне статистичне управління Німеччини у вівторок підтвердило оцінку зростання споживчих цін, гармонізованих зі стандартами Євросоюзу, у вересні на 2,4% у річному вираженні. Підйом цін є максимальним з лютого.

Тиск на євро чинить складна політична ситуація у Франції, де новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Себастьєном Лекорню готується представити черговий бюджетний план.

Курс фунта до долара знизився до мінімуму за 2,5 місяця після публікації даних з ринку праці Великої Британії, що сприяли зростанню очікувань чергового зниження ключової ставки Банком Англії в недалекому майбутньому.

Згідно з офіційними даними, безробіття в країні в червні-серпні збільшилося до 4,8% - максимуму з другого кварталу 2021 року. Середні темпи зростання зарплат без урахування бонусів у Великій Британії в цей період становили 4,7%, стали мінімальними з березня-травня 2022 року.

Пара фунт/долар торгується на рівні $1,3266 порівняно з $1,333333 напередодні.

Вартість долара в парі з єною опустилася до 152,08 єни порівняно зі 152,29 єни за підсумками попередніх торгів.

Курс американської валюти в парі з офшорним юанем піднявся до 7,1481 юаня з 7,1382 юаня напередодні.