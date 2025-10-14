Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає в парі з єною

16:35 14.10.2025 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у вівторок, дешевшає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - 0,21%.

Трейдери продовжують стежити за новинами, що стосуються торговельних відносин США і Китаю, і чекають виступу голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла на заході Національної асоціації економіки бізнесу (NABE).

Долар може зміцнитися, якщо Пауелл знову продемонструє обережний підхід до подальшого зниження базової процентної ставки, зазначає аналітик ING Франческо Песоле, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Оскільки публікація офіційних даних щодо зайнятості в США відкладається через шатдаун, цілком імовірно, що Пауелл збереже обережний тон, вважає експерт.

Коли статистика нарешті буде опублікована і покаже погіршення ситуації на ринку праці, курс долара, ймовірно, знизиться і може досягти рекордних мінімумів до кінця року, зазначає Песоле.

Пара євро/долар за даними на 14:50 к.ч. торгується на рівні $1,1556 порівняно з $1,1570 на закриття попередньої сесії.

Федеральне статистичне управління Німеччини у вівторок підтвердило оцінку зростання споживчих цін, гармонізованих зі стандартами Євросоюзу, у вересні на 2,4% у річному вираженні. Підйом цін є максимальним з лютого.

Тиск на євро чинить складна політична ситуація у Франції, де новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Себастьєном Лекорню готується представити черговий бюджетний план.

Курс фунта до долара знизився до мінімуму за 2,5 місяця після публікації даних з ринку праці Великої Британії, що сприяли зростанню очікувань чергового зниження ключової ставки Банком Англії в недалекому майбутньому.

Згідно з офіційними даними, безробіття в країні в червні-серпні збільшилося до 4,8% - максимуму з другого кварталу 2021 року. Середні темпи зростання зарплат без урахування бонусів у Великій Британії в цей період становили 4,7%, стали мінімальними з березня-травня 2022 року.

Пара фунт/долар торгується на рівні $1,3266 порівняно з $1,333333 напередодні.

Вартість долара в парі з єною опустилася до 152,08 єни порівняно зі 152,29 єни за підсумками попередніх торгів.

Курс американської валюти в парі з офшорним юанем піднявся до 7,1481 юаня з 7,1382 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1412
 0,34
EUR
 1
 48,2354
  0,1007
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2807  0,03 0,06 41,8407  0,01 0,02
EUR 48,0183  0,03 0,06 48,6640  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7900  0,11 0,26 41,8200  0,11 0,26
EUR 48,3700  0,12 0,25 48,4050  0,13 0,26

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес