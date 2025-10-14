Фінансові новини
Європейські ринки акцій знижуються, дешевшають акції Michelin
13:35 14.10.2025 |
Європейські фондові індекси знижуються у вівторок на тлі чергового посилення напруженості у відносинах США і Китаю, що послабило надії інвесторів на врегулювання торгового конфлікту між двома країнами.
Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 13:15 EET опустився на 0,52%, до 563,68 пункту.
Британський FTSE 100 втрачає 0,28%, німецький DAX - 1%, французький CAC 40 - 0,86%, італійський FTSE MIB - 0,96%, іспанський IBEX 35 - 0,04%.
Європейські ринки акцій зросли напередодні у зв'язку з пом'якшенням риторики Вашингтона щодо Китаю, проте оптимізм трейдерів пішов на спад після того, як у вівторок стало відомо, що влада КНР запровадила санкції щодо п'яти американських "дочок" південнокорейського суднобудівного гіганта Hanwha Ocean Co.
Крім того, у вівторок почав діяти спеціальний портовий збір для американських суден, що входять у порти Китаю. У Штатах також починає діяти аналогічний збір для китайських суден.
Статистика, опублікована у вівторок, показала зростання безробіття у Великій Британії. Згідно з офіційними даними, безробіття в країні в червні-серпні збільшилося до 4,8% - максимуму з другого кварталу 2021 року. Середні темпи зростання зарплат без урахування бонусів у Великій Британії в цей період становили 4,7%, стали мінімальними з березня-травня 2022 року. Підвищення зарплат з урахуванням бонусів прискорилося до 5% з 4,8% у попередні три місяці.
Федеральне статистичне управління Німеччини підтвердило оцінку зростання споживчих цін, гармонізованих зі стандартами Євросоюзу, у вересні на рівні 2,4% у річному вираженні. Підйом цін є максимальним з лютого.
Лідером зниження серед компонентів зведеного індексу у вівторок є акції французького виробника автомобільних шин Michelin (-8,9%). Напередодні ввечері компанія знизила прогноз операційного прибутку на поточний рік, зазначивши більш різке, ніж очікувалося, зниження продажів у Північній Америці.
Вартість паперів Continental - німецького конкурента Michelin - опустилася на 4%.
Капіталізація BP зменшилася на 1,5%. Британська нафтогазова компанія BP Plc (SPB: BP) повідомила, що може зафіксувати витрати у зв'язку зі знеціненням активів на суму до $500 млн у третьому кварталі.
Акції Rio Tinto подешевшали на 1,8% у зв'язку з виробничими показниками компанії, що розчаровують.
Ціна паперів Anglo American опустилася на 3,2%, Antofagasta - на 2,4%, Glencore - на 2,3%, Fresnillo - на 2,4%.
Капіталізація Stellantis опустилася на 4% слідом за погіршенням прогнозу рейтингу компанії агентством Moody's до "негативного". Рейтинг Stellantis підтверджено на рівні "Baa2".
Акції Ericsson є лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 під час торгів. Шведський виробник телекомунікаційного обладнання збільшив чистий прибуток у третьому кварталі майже втричі завдяки одноразовому доходу і дав зрозуміти, що планує збільшити виплати акціонерам.
Ринкова вартість EasyJet підскочила на 5% на інформації італійських ЗМІ про те, що судноплавна компанія MSC зацікавлена в придбанні бюджетного авіаперевізника.
