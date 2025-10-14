Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7140 грн/$1
12:32 14.10.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 14 жовтня 2025 року.
|Показник
|13.10.2025
|14.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.6004
|41.7140
|0.27
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 14 жовтня - 41,6102 грн.
|Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна - телемарафон
|У США представили нову наземну пускову установку для ракет Tomahawk
|Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р
|Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу
|Зеленський підтвердив нову зустріч із Трампом
