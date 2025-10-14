Авторизация

Золото досягає рекордного рівня на тлі бетів на зниження ставок в США. Срібло слідує за ним

08:47 14.10.2025 |

Фінанси

 

У вівторок ціни на золото піднялися до рекордного рівня, вище 4100 доларів, на тлі зростання перспектив зниження ставок Федеральною резервною системою США, в той час як відновлення торгових суперечок між США і Китаєм підштовхнуло бети на безпечні активи, в тому числі на срібло, яке також досягло історичного максимуму.

О 05:41 EET спотове золото подорожчало на 1,3% до рекордного рівня 4162,31 долара за унцію.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подорожчали на 0,9% до 4171 долара.

З початку року золото подорожчало на 58%, у понеділок вперше подолавши важливий поріг у 4100 доларів.

Ціни на золото підтримали геополітична та економічна невизначеність, очікування зниження процентних ставок, активні покупки центральних банків і значний приплив коштів у біржові фонди.

Аналітики Bank of America і Societe Generale зараз прогнозують, що до 2026 року золото досягне 5000 доларів, а Standard Chartered підвищив свій середній прогноз на 2026 рік до 4488 доларів.

Спотове срібло підскочило на 1,1% до 53,13 долара, досягнувши на початку сесії рекордного максимуму в 53,45 долара, підтримане тими ж факторами, що підтримують золото, і напруженістю на спотовому ринку.

«Торгові напруження не є основним фактором зростання (сьогодні), оскільки зростають бети на те, що ФРС продовжить курс на зниження процентних ставок, що призведе до зниження довгострокових витрат на фінансування і, в кінцевому підсумку, до зниження альтернативних витрат (що також підтримує золото)», - сказав старший аналітик ринку OANDA Келвін Вонг.

Голова Федерального резервного банку Філадельфії Анна Полсон заявила, що зростання ризиків для ринку праці підкріплює аргументи на користь подальшого зниження процентних ставок у США.

Інвестори тепер очікують на виступ голови ФРС Джерома Пауелла на щорічній зустрічі NABE у вівторок, щоб отримати підказки щодо зниження ставок.

Трейдери оцінюють ймовірність зниження ставок на 25 базисних пунктів у жовтні та грудні відповідно у 97% та 90%. Золото, яке не приносить доходу, зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок.

У той же час, президент США Дональд Трамп залишається на шляху до зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Південній Кореї наприкінці жовтня, заявив у понеділок міністр фінансів США Скотт Бессент.

Останні напруження виникли після того, як у четвер Китай оголосив про розширення контролю за експортом рідкісноземів, що спонукало Трампа відповісти загрозою введення 100% мита на китайські товари та контролю за експортом критично важливого програмного забезпечення, виробленого в США, з 1 листопада.

Тривале закриття федерального уряду США, яке триває вже 13 днів, починає впливати на економіку країни, додав Бессент.

Ціна на платину зросла на 1% до 1661,70 доларів, а на паладій - на 2,2% до 1507,50 доларів.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

