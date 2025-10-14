Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар відновлюється на тлі зменшення побоювань щодо поновлення торговельної війни між США і Китаєм

08:13 14.10.2025 |

Фінанси

 

У вівторок долар залишався стабільним, оскільки пом'якшення риторики президента США Дональда Трампа щодо мит на китайські товари та можлива зустріч з його китайським колегою породили надії на деескалацію напруженості між двома економічними гігантами.

Валютні ринки були спокійнішими на початку азіатських торгів після хаотичної п'ятничної сесії, коли Трамп раптово оголосив про додаткові збори в розмірі 100% на китайський експорт до США, а потім у вихідні виступив з більш примирливими заявами.

Міністр фінансів США Скотт Бессент також заявив у понеділок, що Трамп як і раніше планує зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Південній Кореї наприкінці жовтня.

Все це вдихнуло нове життя в долар, який, у свою чергу, утримав євро нижче рівня 1,16 долара, торгуючись на рівні 1,1566 долара.

Фунт стерлінгів подешевшав на 0,06% до 1,3328 долара, а новозеландський долар знову впав, досягнувши шестимісячного мінімуму в 0,57145 долара.

«Існує взаємне бажання, або якийсь вихід із ситуації, а також угода, щоб запобігти справжньому виходу двосторонніх відносин з-під контролю, особливо тому, що, на мою думку, і США, і Китай дуже чітко розуміють, що не можуть просто ігнорувати вплив один одного», - сказав Хомін Лі, старший макростратег Lombard Odier.

«Ми вважаємо, що в кінцевому підсумку... повторна ескалація конфлікту без будь-якого кінцевого результату може бути занадто каральною для обох сторін. Тому ми припускаємо, що буде зроблена спроба досягти компромісу».

По відношенню до кошика валют долар піднявся на 0,04% до 99,34.

Австралійський долар майже не змінився і склав 0,6516, а єна впала приблизно на 0,2% до 152,57 за долар.

У вівторок японські ринки повернулися з тривалих вихідних до тривалої політичної невизначеності в країні після того, як у п'ятницю спроба Санае Такаїчі стати першою жінкою-прем'єр-міністром країни була поставлена під сумнів, коли молодший партнер її правлячої партії вийшов з коаліції.

Хоча цей крок зупинив стрімке падіння єни, оскільки інвестори оцінили шанси на величезні фіскальні видатки за нового прем'єр-міністра, вона продовжує перебувати поблизу восьмимісячного мінімуму.

«На мій погляд, з огляду на поточну різницю в процентних ставках між США і Японією, яка також повинна бути основним фактором, що впливає на обмінний курс, курс долара до єни не повинен бути на рівні 152, тому я очікую, що ця тенденція незабаром зміниться», - сказав Найджел Фу, глава відділу азіатських цінних паперів з фіксованим доходом у First Sentier Investors, який очікує, що єна зрештою зміцниться.

У криптовалютах, біткойн подешевшав на 0,36% до 115 380,19 доларів після падіння на понад 6% минулого тижня через зниження ризикових настроїв.

Ефір подешевшав на 0,77% до 4256,42 долара, аналогічно втративши майже 8% своєї вартості минулого тижня.

Учасники ринку заявили, що в п'ятницю в криптовалютному секторі було ліквідовано позицій на суму понад 19 мільярдів доларів через панічні продажі та низьку ліквідність, що спричинило різкі коливання.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1412
 0,34
EUR
 1
 48,2354
  0,1007
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2807  0,03 0,06 41,8407  0,01 0,02
EUR 48,0183  0,03 0,06 48,6640  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7900  0,11 0,26 41,8200  0,11 0,26
EUR 48,3700  0,12 0,25 48,4050  0,13 0,26

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес