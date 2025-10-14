Фінансові новини
Долар відновлюється на тлі зменшення побоювань щодо поновлення торговельної війни між США і Китаєм
08:13 14.10.2025 |
У вівторок долар залишався стабільним, оскільки пом'якшення риторики президента США Дональда Трампа щодо мит на китайські товари та можлива зустріч з його китайським колегою породили надії на деескалацію напруженості між двома економічними гігантами.
Валютні ринки були спокійнішими на початку азіатських торгів після хаотичної п'ятничної сесії, коли Трамп раптово оголосив про додаткові збори в розмірі 100% на китайський експорт до США, а потім у вихідні виступив з більш примирливими заявами.
Міністр фінансів США Скотт Бессент також заявив у понеділок, що Трамп як і раніше планує зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Південній Кореї наприкінці жовтня.
Все це вдихнуло нове життя в долар, який, у свою чергу, утримав євро нижче рівня 1,16 долара, торгуючись на рівні 1,1566 долара.
Фунт стерлінгів подешевшав на 0,06% до 1,3328 долара, а новозеландський долар знову впав, досягнувши шестимісячного мінімуму в 0,57145 долара.
«Існує взаємне бажання, або якийсь вихід із ситуації, а також угода, щоб запобігти справжньому виходу двосторонніх відносин з-під контролю, особливо тому, що, на мою думку, і США, і Китай дуже чітко розуміють, що не можуть просто ігнорувати вплив один одного», - сказав Хомін Лі, старший макростратег Lombard Odier.
«Ми вважаємо, що в кінцевому підсумку... повторна ескалація конфлікту без будь-якого кінцевого результату може бути занадто каральною для обох сторін. Тому ми припускаємо, що буде зроблена спроба досягти компромісу».
По відношенню до кошика валют долар піднявся на 0,04% до 99,34.
Австралійський долар майже не змінився і склав 0,6516, а єна впала приблизно на 0,2% до 152,57 за долар.
У вівторок японські ринки повернулися з тривалих вихідних до тривалої політичної невизначеності в країні після того, як у п'ятницю спроба Санае Такаїчі стати першою жінкою-прем'єр-міністром країни була поставлена під сумнів, коли молодший партнер її правлячої партії вийшов з коаліції.
Хоча цей крок зупинив стрімке падіння єни, оскільки інвестори оцінили шанси на величезні фіскальні видатки за нового прем'єр-міністра, вона продовжує перебувати поблизу восьмимісячного мінімуму.
«На мій погляд, з огляду на поточну різницю в процентних ставках між США і Японією, яка також повинна бути основним фактором, що впливає на обмінний курс, курс долара до єни не повинен бути на рівні 152, тому я очікую, що ця тенденція незабаром зміниться», - сказав Найджел Фу, глава відділу азіатських цінних паперів з фіксованим доходом у First Sentier Investors, який очікує, що єна зрештою зміцниться.
У криптовалютах, біткойн подешевшав на 0,36% до 115 380,19 доларів після падіння на понад 6% минулого тижня через зниження ризикових настроїв.
Ефір подешевшав на 0,77% до 4256,42 долара, аналогічно втративши майже 8% своєї вартості минулого тижня.
Учасники ринку заявили, що в п'ятницю в криптовалютному секторі було ліквідовано позицій на суму понад 19 мільярдів доларів через панічні продажі та низьку ліквідність, що спричинило різкі коливання.
