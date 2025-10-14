Авторизация

Волл-стріт завершила понеділок різким зростанням на тлі коментарів Трампа щодо Китаю

07:57 14.10.2025 |

Фінанси

 

Основні індекси Волл-стріт завершили понеділок різким зростанням на тлі зростання акцій Broadcom та інших виробників мікросхем після того, як президент Дональд Трамп висловився в примирливому тоні щодо відновлення торговельних напружень між США та Китаєм, що заспокоїло інвесторів.

Підвищуючи настрої, міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Fox Business Network заявив, що Трамп планує зустрітися зі своїм китайським колегою в Південній Кореї, оскільки обидві сторони працюють над деескалацією торговельних суперечок, які загострилися наприкінці минулого тижня.

Акції технологічних компаній, пов'язаних з штучним інтелектом, стали найбільшими переможцями під час відновлення ринку в понеділок. Акції Broadcom підскочили майже на 10% після укладення партнерської угоди з OpenAI про виробництво перших власних процесорів штучного інтелекту.

Nasdaq продемонстрував найбільше одноденне зростання з 27 травня.

«Штучний інтелект продовжує бути рушійною силою, і не дивно, що інвестори скупили акції під час падіння», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research, додавши, що інвестори повинні залишатися обережними, поки суперечка Трампа з Китаєм залишається невирішеною.

У п'ятницю Волл-стріт продемонструвала падіння, а S&P 500 і Nasdaq зафіксували найрізкіше тижневе падіння за останні місяці.

Останній розрив стався після того, як у четвер Китай оголосив про значне посилення контролю за експортом рідкісноземів. У відповідь на це Трамп у п'ятницю заявив, що з 1 листопада введе додаткове 100-відсоткове мито на імпорт з Китаю та експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення, вироблене в США.

Однак у вихідні Трамп заявив, що «все буде добре» і що США не хочуть «завдати шкоди» Китаю. У неділю Китай звинуватив США в ескалації конфлікту, але не вжив подальших контрзаходів.

Інші виробники мікросхем, пов'язані з штучним інтелектом, також отримали прибуток: Nvidia піднялася на 2,8%, а Micron Technology - на понад 6%. Індекс мікросхем PHLX зріс майже на 5%.

JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup і Wells Fargo мають опублікувати квартальні результати у вівторок, розпочавши сезон звітності, за яким інвестори будуть уважно стежити, щоб побачити, як мита впливають на найбільші компанії Волл-стріт.

Звіти про прибутки нададуть свіжі підказки щодо стану економіки в той час, коли оприлюднення основних офіційних даних залишається відкладеним через тривале закриття уряду. За даними LSEG, аналітики в середньому очікують, що прибутки компаній S&P 500 за третій квартал зростуть на 8,8% порівняно з минулим роком.

S&P 500 піднявся на 1,56% і завершив сесію на рівні 6 654,72 пунктів.

Nasdaq піднявся на 2,21% до 22 694,61 пункту, а Dow Jones Industrial Average - на 1,29% до 46 067,58 пункту.

Десять з 11 секторальних індексів S&P 500 піднялися, на чолі з інформаційними технологіями, за якими слідував сектор споживчих товарів дискреційного попиту з приростом 2,29%.

Після різкого падіння в п'ятницю і часткового відновлення в понеділок, S&P 500 знаходиться приблизно на 1,5% нижче свого рекордного закриття, досягнутого 8 жовтня.

На Близькому Сході Хамас звільнив останніх живих ізраїльських заручників з Гази, а Ізраїль відправив додому палестинських ув'язнених в рамках угоди про перемир'я, ініційованої Трампом.

Oracle підскочила на 5,1% після того, як щонайменше дві брокерські компанії підвищили цільову ціну на акції компанії, що займається штучним інтелектом.

Estee Lauder подорожчав на 5,8% після повідомлення про те, що Goldman Sachs підвищив рейтинг акцій з «нейтрального» до «купувати».

Fastenal подешевшав на 7,5% після того, як дистриб'ютор промислових товарів не виправдав очікувань щодо прибутку в третьому кварталі.

У S&P 500 кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,5 до 1.

S&P 500 зафіксував 7 нових максимумів і 14 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 91 новий максимум і 120 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим: було продано 18,2 млрд акцій, порівняно з середнім показником 20,2 млрд акцій за попередні 20 сесій.
За матеріалами: investing.com
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1412
 0,34
EUR
 1
 48,2354
  0,1007
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2807  0,03 0,06 41,8407  0,01 0,02
EUR 48,0183  0,03 0,06 48,6640  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7900  0,11 0,26 41,8200  0,11 0,26
EUR 48,3700  0,12 0,25 48,4050  0,13 0,26

