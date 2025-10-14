Фінансові новини
- 14.10.25
- 03:16
- RSS
- мапа сайту
Підприємці отримали 1,2 мільярда за тиждень за програмою «5-7-9%»
Протягом минулого тижня українські підприємці залучили 433 пільгові кредити на 1,2 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".
Про це повідомило Міністерство фінансів України.
Зокрема, банки державного сектору видали 299 кредитів на суму 0,7 млрд грн. Від початку 2025 року представники мікро, малого та середнього бізнесу отримали за програмою 21 665 кредитів на загальну суму 63,3 млрд грн, з яких понад половину - від державних банків (15 036 кредитів на 31,4 млрд грн).
З моменту запровадження воєнного стану в Україні видали 91 300 кредитів на суму 339,8 млрд грн, у тому числі 66 898 - банками державного сектору (на 173,1 млрд грн). Станом на 13 жовтня кошти спрямовувалися за такими напрямами:
* 50,32 млрд грн - на інвестиційні цілі;
* 77,68 млрд грн - на фінансування оборотного капіталу;
* 47,27 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
* 48,95 млрд грн - на переробку сільськогосподарської продукції;
* 3,21 млрд грн - на фінансування енергосервісу;
* 56,85 млрд грн - на антивоєнні цілі;
* 43,76 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.
З початку роботи програми "Доступні кредити 5-7-9%" у 2020 році укладено понад 126 тисяч кредитних договорів на суму 429,4 млрд грн, з них державними банками - 87,4 тис. на 199,8 млрд грн.
