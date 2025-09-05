ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.09.25

Ціни на золото зросли в п'ятницю на азіатських торгах, залишаючись близькими до недавніх максимумів на тлі зростаючих бетів на зниження процентних ставок у США, а оприлюднення даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі, як очікується, посилить цю тенденцію.