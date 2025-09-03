НБУ вивчає питання переходу на євро, проте курсоутворюючою валютою для України залишається долар

Національний банк України (НБУ) наразі зберігає долар США як основну курсоутворюючу валюту, проте вивчає питання можливих змін у зв'язку з посиленням економічних і фінансових зв'язків з Європейським Союзом, повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про курсоутворюючу валюту, то в нас нею залишається долар США. На сьогодні фокус на ньому все ще переважає, незважаючи на всі ці структурні зміни. Водночас ми вивчаємо це питання, і я думаю, що певні зміни мають відбутися, коли буде необхідність", - сказав він.

"Особливо у контексті нашої євроінтеграції і того, що рано чи пізно більшість своїх зовнішніх показників ми будемо змушені перевести саме в євро", - додав перший заступник голови Нацбанку.

За його словами, історично в Україні фокус на курсі гривня-долар завжди був набагато сильніший, ніж на євро, водночас від початку повномасштабної війни торгівельні, економічні, фінансові зв'язки з Європейським Союзом суттєво посилилися: більша частина імпорту йде з ЄС та інших країн Європи, і міжнародна допомога, особливо протягом цього та минулого років, надходить насамперед в євро.

"Цей чинник зумовлює зміни і у структурі наших міжнародних резервів, оскільки кошти, які акумулює уряд на своїх рахунках в євро, теж включаються до них", - зауважив представник центробанку.

Ніколайчук зазначив, що протягом останніх років НБУ вже почав робити перші зміни - публікувати платіжний баланс та міжнародні резерви не тільки в доларах, але й у євро та гривні, показувати резерви у євро.

"Тобто питання ми активно вивчаємо, але сказати, що в нас є чіткий план, що завтра чи до кінця року ми плануємо змінити курсоутворюючу валюту, я поки не можу. Додам, що курсоутворююча валюта має бути одна, поки це долар", - підсумував перший заступник голови Нацбанку.

Він також звернув увагу, що послаблення долара на міжнародному ринку цього року частково підвищило конкурентоспроможність українських експортерів.

Водночас, як зазначив Ніколайчук, істотного впливу на торговельний баланс від змін валютних курсів не очікується.

Як повідомлялося, на 1 серпня цього року частка доларових активів у резервах скоротилася до 73,5% з 77,9% місяць тому, 82,7% - два місяці тому та 89,9% - рік тому. Одночасно частка євро зросла до 17,5% з 13,9% на початку липня та з 10,1% - на початку червня цього року та 2,5% - рік тому.