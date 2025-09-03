Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 18:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Лагард застерегла: стейблкоїни несуть старі ризики під новою назвою
14:06 03.09.2025 |
Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард попередила про серйозні загрози, пов'язані зі стейблкоїнами, назвавши їх старими ризиками, які повертаються через чорний хід. Про це вона сказала, виступаючи на дев'ятій щорічній конференції Європейської ради з системних ризиків.
"На перший погляд, ці суб'єкти та їхня діяльність можуть здаватися новими. Але нам не потрібно чекати, поки вони дозріють, аби усвідомити: вони повертають старі ризики з чорного ходу", - сказала Лагард.
Позиція Лагард важлива для України, оскільки НБУ орієнтується на Європейський центральний банк у цих питаннях.
Найочевиднішим вона назвала ризик ліквідності.
"Ми знаємо виклики, які створюють установи, що інвестують у ризикові активи, обіцяючи інвесторам погашення в короткий термін і за номіналом", - зазначила президент ЄЦБ.
Лагард високо оцінила зусилля ЄС щодо регулювання цієї сфери через Регламент про ринки криптоактивів (MiCAR), який вимагає від емітентів стейблкоїнів дозволяти європейським інвесторам завжди викуповувати свої активи за номіналом і тримати значну частину резервів у банківських депозитах.
Проте вона вказала на серйозні прогалини в регулюванні, зокрема у так званих багатоемісійних схемах.
"Це випадки, коли європейська та неєвропейська компанії спільно випускають взаємозамінні стейблкоїни", - пояснила Лагард.
"У разі панічного викупу інвестори, природно, віддаватимуть перевагу погашенню в юрисдикції з найсильнішими гарантіями, якою, ймовірно, буде Євросоюз, де MiCAR також забороняє комісії за погашення. Але резервів, що утримуються в ЄС, може не вистачити для задоволення такого концентрованого попиту", - сказала Лагард.
Президентка ЄЦБ порівняла цю ситуацію з уже знайомими ризиками у банківських групах і наголосила на необхідності негайних дій.
"Ми знаємо небезпеки. І нам не потрібно чекати кризи, щоб їх запобігти", - заявила Лагард, закликавши до змін у європейському законодавстві.
За її словами, європейські норми повинні гарантувати, що такі схеми не можуть працювати в ЄС без надійних режимів еквівалентності в інших юрисдикціях та гарантій щодо переказу активів між європейськими та неєвропейськими структурами.
"Без рівних умов гри на глобальному рівні ризики завжди шукатимуть шлях найменшого опору", - підсумувала глава ЄЦБ.
