Акції Kyivstar злетіли на Nasdaq: +17% за день і ставка на «мирний сигнал»

13:45 19.08.2025 |

Фінанси

 

Акції Kyivstar у другий день торгів на біржі Nasdaq показали різке зростання - +17%. На тлі новин про переговори щодо припинення війни це стало сигналом для інвесторів: ринок явно готовий робити ставку на "мирний сценарій".

Kyivstar обслуговує понад 23 мільйони абонентів мобільного зв'язку в Україні та давно вийшов за межі звичайного оператора: у портфелі компанії - стрімінг, сервіси таксі та цифрова охорона здоров'я. Минулого року Kyivstar уклав угоду зі Starlink Ілона Маска (Elon Musk) про впровадження супутникового зв'язку, щоб убезпечити інфраструктуру від російських атак.

Вихід на Nasdaq став можливим завдяки злиттю з компанією SPAC (special-purpose acquisition company). Папери торгуються під тікером KYIV і вже встигли компенсувати втрати першого дня торгів. Віцепрезидент Siebert Financial Марк Малек (Mark Malek) зазначив, що у компанії є потенціал зростання, але для цього варто зосередитися на сегменті високих технологій у комунікаціях.

Акції Kyivstar злетіли на Nasdaq: +17% за день і ставка на «мирний сигнал»

 Акції Kyivstar Group Ltd. зросли на 17% (18.08.2025). Ілюстрація: Bloomberg

За Kyivstar стоїть материнська компанія Veon, зареєстрована в Дубаї, яка володіє приблизно 90% акцій. Інтерес до компанії підігріває і склад ради директорів: там числиться колишній держсекретар США Майк Помпео (Mike Pompeo).

Інвестори явно дивляться на телеком-активи через призму майбутнього відновлення України. UBS повідомляє, що індекс європейських компаній, які можуть заробити на післявоєнній реконструкції, від початку року зріс на 32% - проти скромних 9.1% за Stoxx 600.
За матеріалами: gagadget.com
 

