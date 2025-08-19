Фінансові новини
- |
- 19.08.25
- |
- 17:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Обсяг кредитів у липні зріс на 2,0%, а депозитів зменшився на 0,1%
12:28 19.08.2025 |
Обсяг кредитів у червні зріс на 2,0%, або на 24,3 млрд грн - до 1 трлн 235,2 млрд грн, тоді як депозитів зменшився на 0,1%, або на 3,0 млрд грн - до 2 трлн 847,8 млрд грн, повідомив Національний банк України (НБУ) на своєму сайті.
За його даними, основне зростання обсягу кредитів відбулося за рахунок корпоративного сектору, де він збільшився на 1,8%, або на 16,4 млрд грн- до 909,3 млрд грн.
Зокрема гривневі кредити для бізнесу виросли на 2,5%, або на 15,9 млрд грн - до 656,8 млрд грн, тоді як валютні зменшилися на 0,1%, або на $0,01 млрд - до $6,05 млрд у доларовому еквіваленті
Водночас домашні господарства збільшили обсяг кредитного портфелю на 2,7%, або на 8,2 млрд грн - до 306,1 млрд грн.
Щодо депозитів, то зменшення їх у липні пов'язано зі скороченням гривневих депозитів юридичних осіб на 1,2%, або на 12,5 млрд - до 1 трлн 70,0 млрд грн, тоді як валютні депозити зросли на 2,3%, або на $0,22 млрд - до $10,05 млрд.
Щодо домашніх господарств, то їх гривневі депозити в гривні залишилися на рівні 855,6 млрд грн, тоді як валютні зросли на 0,6%, або на $0,07 млн - до $10,65 млрд.
Нацбанк уточнив, що на кінець липні долар подорожчав до 41,7662 грн/$1 з 41,6409 грн/$1, але коштував дешевше, аніж на початок року - 42,0390 грн/$1.
Загалом з початку року обсяг гривневих кредитів юросіб зріс на 15,9%, населення - на 16,4%. Щодо валютних кредитів, то бізнес збільшив їх всього на 0,5%, тоді як населення зменшило на 9,9%.
Гривневі депозити юросіб за 7 місяців цього року зменшилися на 1,7%, валютні - на 0,7%, тоді як населення наростило їх відповідно на 7,7% та 7,0%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Волгограді знову горить НПЗ: росіяни скаржаться на вибухи
|Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи щодо гарантій безпеки
|Зеленський заявив, що питання територій буде обговорювати з Путіним
|У Кремлі кажуть про можливість «підвищити рівень делегацій» – на тлі заяв Трампа про організацію зустрічі Путіна й Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Українські банки заробили 78 мільярдів прибутку за пів року, але це менше, ніж торік, – НБУ
|Долар США дешевшає до основних світових валют
|Парламент прийняв за основу доопрацьований законопроєкт щодо посилення взаємодії між НБУ та ФГВФО
|Акції Kyivstar злетіли на Nasdaq: +17% за день і ставка на «мирний сигнал»
|Європейські фондові індекси зростають
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3464 грн/$1
Бізнес
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei