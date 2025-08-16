Dow закінчив день зростанням після підйому UnitedHealth, інші індекси впали через невизначеність щодо зниження ставок

Індекс blue-chip Dow Jones закінчив день зростанням після досягнення рекордного рівня в п'ятницю, оскільки акції UnitedHealth підскочили після того, як Berkshire Hathaway збільшила свою частку, але інші індекси Волл-стріт впали, оскільки неоднозначні дані затьмарили наступний крок Федеральної резервної системи в галузі монетарної політики.

Увага також була прикута до зустрічі президента США Дональда Трампа і його російського колеги Володимира Путіна, і ринки сподівалися, що вона може прокласти шлях до вирішення конфлікту в Україні і визначити перспективи цін на нафту.

Акції UnitedHealth Group подорожчали майже на 12%, що є найбільшим одноденним зростанням з березня 2020 року, після того як компанія Уоррена Баффета оголосила про нову інвестицію в медичного страховика, а Scion Asset Management Майкла Беррі також стала більш оптимістичною щодо компанії.

Зростання витрат у секторі охорони здоров'я в цілому та падіння акцій UnitedHealth приблизно на 40% цього року призвели до того, що Dow відстає від своїх конкурентів на Волл-стріт на шляху до рекордних максимумів. Індекс, зважений за ціною, востаннє досяг рекордного рівня 4 грудня.

Сектор охорони здоров'я зріс на 1,65% у п'ятницю, продемонструвавши найкращі тижневі результати з жовтня 2022 року.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 34,86 пункту, або 0,08%, до 44 946,12, S&P 500 втратив 18,74 пункти, або 0,29%, до 6 449,80, а Nasdaq Composite втратив 87,69 пункти, або 0,40%, до 21 622,98.

У більш широкому сенсі, основні фондові індекси Волл-стріт продемонстрували другий тиждень зростання, підтримані очікуваннями, що ФРС може відновити цикл пом'якшення монетарної політики, знизивши у вересні процентну ставку на 25 базисних пунктів.

Останнє зниження вартості позик центральний банк здійснив у грудні, заявивши, що мита США можуть посилити ціновий тиск. Однак нещодавня слабкість ринку праці та ознаки того, що інфляція, спричинена митами, ще не відбилася на загальних споживчих цінах, вселили в інвесторів впевненість у можливому м'якому кроці наступного місяця.

«Питання в тому, чи вплинули мита на ціни товарів? І, схоже, що ні», - сказав Джо Салуцці, співголова відділу торгівлі акціями в Themis Trading.

Салуцці також зазначив, що, хоча ринки в основному врахували зниження ставки у вересні, інвестори можуть нехтувати ризиками, а низька волатильність і високі оцінки вказують на самозаспокоєння.

У день, коли економічні дані були неоднозначними, звіт показав, що роздрібні продажі в липні зросли, як і очікувалося, але показники споживчої довіри та промислового виробництва вказували на те, що мита негативно впливають на інші сектори економіки.

«Сьогоднішнє зниження є нормальним, зважаючи на нещодавнє сильне зростання», - сказав Ерік Тіл, головний інвестиційний директор Comerica Wealth Management.

«Нам доведеться почекати на дані про особисті споживчі витрати, яким ФРС надає перевагу і які останнім часом були дещо вищими за індекс споживчих цін, щоб побачити, наскільки інфляція проникає в систему».

Президент ФРС Чикаго Остін Гулсбі також висловив обережність у своїх коментарях.

Трамп заявив, що наступного тижня оприлюднить мита на сталь і напівпровідники.

Серед інших акцій, що зазнали змін, Applied Materials впала на 14% після того, як виробник обладнання для мікросхем опублікував слабкі прогнози на четвертий квартал.

Акції Bank of America впали на 1,6% після того, як Berkshire Hathaway зменшила свою частку в другому за величиною кредиторі США на 4,2% до 605,3 млн акцій. Вона все ще володіє близько 8% акцій BofA.

Intel піднялася на 2,9% після того, як з'явилася інформація, що адміністрація Трампа веде переговори про можливе придбання урядом США частки в виробнику мікросхем.

На NYSE кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,3 до 1. На NYSE було зафіксовано 244 нових максимуми та 45 нових мінімуми.

На Nasdaq кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,36 до 1.

Індекс S&P 500 зафіксував 10 нових 52-тижневих максимумів і жодного нового мінімуму, тоді як індекс Nasdaq Composite зафіксував 79 нових максимумів і 81 новий мінімум.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим: було продано 16,3 млрд акцій, порівняно із середнім показником 18,2 млрд акцій за попередні 20 сесій.

За тиждень індекс S&P 500 зріс на 0,94%, Nasdaq - на 0,81%, а Dow - на 1,74%. Індекс малих компаній Russell 2000 зріс на 3,13%.