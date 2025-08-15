Авторизация

Інвестиції українців у державні облігації вперше в історії перевищили 100 мільярдів

10:49 15.08.2025 |

Фінанси, Економіка

Інвестиції українців у державні облігації вперше в історії перевищили 100 мільярдів

 

Станом на 14 серпня портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності фізичних осіб - громадян України сягнув 100,2 млрд грн, встановивши новий рекорд.

За рік обсяг інвестицій фізосіб у державні облігації зріс на понад 34,7 млрд грн, або майже на 53%, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

При цьому лише трохи більше облігацій, які придбали українці, номіновані у гривні, свідчать дані Мінфіну.

Розподіл облігацій за валютою у власності громадян:

* ОВДП у гривні - 55,15 млрд грн (55,03%);
* ОВДП у доларах США - 40,31 млрд грн в еквіваленті (40,23%);
* ОВДП в євро - 4,74 млрд грн в еквіваленті (4,73%);

У міністерстві зауважили, що до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну обсяг ОВДП у власності фізичних осіб був вчетверо меншим - 25,1 млрд грн.

За даними Мінфіну, у липні до бюджету було залучено 72,2 млрд грн через випуск ОВДП, а з початку повномасштабного вторгнення - понад 1,7 трлн грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

