Золото готується до тижневого падіння, оскільки дані США приглушують надії на значне зниження ставки ФРС

Ціни на золото зросли в п'ятницю завдяки відкоту долара, хоча золото в злитках готується до тижневого падіння, оскільки дані про інфляцію в США, які виявилися вищими за очікувані, підірвали надії на надзвичайне зниження ставки Федеральної резервної системи на 50 базисних пунктів (б.п.).

О 07:06 EET cпотове золото подорожчало на 0,4% до 3348 доларів за унцію. За тиждень золото втратило 1,5%. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подорожчали на 0,3% до 3394,30 доларів.

«Золото все ще бореться з наслідками стрибка індексу цін виробників (PPI), що викликало питання щодо того, наскільки ФРС може бути схильна знизити ставки цього року», - сказав Тім Уотер, головний аналітик ринку в KCM Trade.

Індекс цін виробників (PPI) у США в липні зріс на 3,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, перевершивши прогнози на 2,5%, як показали дані Міністерства праці в четвер. Кількість щотижневих заявок на допомогу з безробіття виявилася нижчою за очікувану - 224 000 проти прогнозованих 228 000.

Окремо, споживчі ціни в США в липні зросли лише незначно, підкріпивши надії на зниження ставок ФРС.

Однак показники PPI послабили надії на агресивний цикл пом'якшення, зробивши менш імовірним, що ФРС вирішить знизити ставки на 50 базисних пунктів на своєму наступному засіданні.

«Якщо цей стрибок оптових цін перетвориться на тенденцію, яка потім призведе до прискорення зростання індексу споживчих цін, очікування щодо зниження ставок у США можуть бути стримані, що може негативно вплинути на динаміку золота з точки зору прибутковості», - зазначив Вотер.

Президент ФРБ Сент-Луїса Альберто Мусалем заявив, що зниження ставки на піввідсотка у вересні не є виправданим. Це сталося на наступний день після того, як міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що це можливо.

Золото, яке не приносить доходу, демонструє хороші результати в умовах низьких процентних ставок.

Долар впав на 0,2%, що дало золоту деякий перепочинок, зробивши його дешевшим для власників інших валют.

На геополітичному фронті, інвестори применшують шанси на значний прорив у питанні закінчення війни в Україні після п'ятничної зустрічі Дональда Трампа і путіна, незважаючи на деякі ознаки прогресу.

В інших секторах спотове срібло подорожчало на 0,2% до 38,05 долара за унцію, платина подешевшала на 0,3% до 1352,99 долара, а паладій втратив 0,2% до 1143,30 долара.