Азіатські акції різноспрямовані: Японія зростає на тлі міцного ВВП у 2 кварталі, Гонконг падає після слабких даних з Китаю

Азіатські фондові ринки в п'ятницю були змішаними: японські акції зросли на тлі міцного економічного зростання у 2 кварталі, тоді як гонконгські акції знизилися через слабкі дані з Китаю щодо промислового виробництва та роздрібного продажу.

Ринки Південної Кореї та Індії були закриті через державні свята, що призвело до низьких обсягів торгів.

У четвер Волл-стріт закрилася практично без змін після того, як високі показники цін виробників пом'якшили очікування щодо значного зниження ставок Федеральною резервною системою наступного місяця.

Проте індекс S&P 500 досяг нового рекордного рівня, оскільки зниження на чверть процентного пункту все ще в основному враховано в цінах на вересень.

Ф'ючерси на основні американські фондові індекси в Азії були неоднозначними, ф'ючерси на Dow Jones зросли

Індекс Nikkei 225 в Токіо підскочив на 1% у п'ятницю, коливаючись поблизу рекордного максимуму середи в 43 451 пункт.

Більш широкий індекс TOPIX Японії також відскочив на 0,8% після досягнення рекордних максимумів на початку цього тижня.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що економіка Японії у другому кварталі зросла більше, ніж очікувалося, оскільки експорт і капітальні витрати залишалися стійкими, незважаючи на тиск з боку США у вигляді мит протягом цього періоду.

ВВП у квітні-червні зріс на 1% у річному вимірі, що вище від переглянутого в бік підвищення показника 0,6% у першому кварталі, а також значно перевищив прогноз у 0,4%.

Кращі, ніж очікувалося, результати можуть підкріпити аргументи на користь подальшого жорсткування монетарної політики Банком Японії.

У Китаї дані показали, що промислове виробництво в липні не виправдало очікувань, оскільки закордонний попит знизився після попереднього зростання, спричиненого введенням мит США.

Показники роздрібного продажу другої за величиною економіки світу також виявилися нижчими за очікування в липні на тлі слабких споживчих витрат.

Гонконгський індекс Hang Seng в п'ятницю знизився на 1,3%.

У материковому Китаї індекс Shanghai Composite зріс на 0,5%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 також піднявся на 0,5%.

В інших країнах індекс S&P/ASX 200 в Австралії зріс на 0,4% до нового рекордного рівня.

Тим часом індекс Straits Times в Сінгапурі знизився на 0,9%.