14.08.25
13:47
Ціни на золото зростають на тлі сподівань на зниження ставок ФРС
08:45 14.08.2025 |
О 07:19 EET спотове золото подорожчало на 0,2% до 3361,87 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в грудні залишалися в основному стабільними на рівні 3409,65 доларів за унцію.
Ціни на золото зростали третій день поспіль після різкого падіння на початку тижня, коли президент Дональд Трамп заявив, що золоті злитки не будуть обкладатися митом.
Дані, опубліковані у вівторок, показали, що індекс споживчих цін у США зріс в основному відповідно до очікувань, а аналітики припускають, що вплив підвищення цін, спричиненого митами, ще не проявився в економіці.
Помірні дані підкріпили аргументи на користь зниження ФРС базової процентної ставки на засіданні у вересні. Ринки зараз оцінюють ймовірність зниження наступного місяця у 95%.
Нижчі процентні ставки зменшують альтернативні витрати на утримання бездохідних активів, таких як золото, що робить золото в злитках більш привабливим для інвесторів.
Інвестори зараз очікують на окремий показник цін виробників для кінцевого попиту та щотижневі дані про кількість заяв на допомогу з безробіття за період, що закінчився 9 серпня, які будуть опубліковані сьогодні.
Зростання цін на золото також було стримане геополітичними подіями, і трейдери уважно стежать за п'ятничним самітом між президентом Дональдом Трампом і президентом росії путіним в Анкориджі.
У середу Трамп попередив про «серйозні наслідки» для росії, якщо путін заблокує прогрес у напрямку миру в Україні напередодні запланованого саміту.
Конструктивний результат може зменшити попит на золото як безпечний актив, хоча будь-які ознаки провалу переговорів або посилення напруженості можуть спричинити зростання цін на золото.
Інші дорогоцінні метали також були стримані в четвер.
Ф'ючерси на платину впали на 0,2% до 1346,65 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло піднялися на 0,1% до 38,645 доларів за унцію.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів практично не змінилися і склали 9805,65 доларів за тонну, а ф'ючерси на мідь у США також торгувалися без змін на рівні 4,50 доларів за фунт.
