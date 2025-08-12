Золото дорожчає на тлі очікування даних про інфляцію в США

Ціни на золото у вівторок трохи зросли після різкого падіння на попередній сесії, оскільки інвестори очікують на дані про інфляцію в США, які могли б дати додаткову інформацію про траєкторію зниження ставок Федеральною резервною системою.

Станом на 04:53 за Гринвічем спотове золото подорожчало на 0,3% до 3354,91 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні залишалися стабільними на рівні 3405,40 доларів.

У понеділок золото подешевшало на 1,6%, а ф'ючерси впали більш ніж на 2% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що мита на імпортні золоті злитки не будуть введені, що послабило нервозність на ринку.

«Учасники ринку тепер, безсумнівно, зосередяться на майбутньому зниженні ставок ФРС, яке вже більш-менш враховано в цінах на вересень. Якщо ми побачимо, що базовий індекс споживчих цін виявився трохи нижчим за очікуваний, це може ще більше підкріпити очікування щодо зниження ставки», - сказав старший аналітик ринку OANDA Келвін Вонг.

«Це може знизити вартість утримання золота, а довгострокова дохідність 10-річних казначейських облігацій США все ще залишається нижче певного ключового рівня опору, що може фактично підтримати ціни на золото».

Усі очі прикуті до даних індексу споживчих цін у США, які мають бути опубліковані о 12:30 за Гринвічем. Економісти, опитані Reuters, прогнозують, що базовий індекс споживчих цін у липні, ймовірно, зріс на 0,3%, що підвищило річний показник до 3%, відхиляючись від цільового показника ФРС у 2%.

Трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС наступного місяця на рівні близько 85%, згідно з CME FedWatch Tool. Золото, як правило, демонструє хороші результати в періоди невизначеності та в умовах низьких процентних ставок.

Трейдери, здається, майже не відреагували на заяву представника Білого дому про те, що Трамп підписав у понеділок указ, який продовжує на 90 днів паузу в різкому підвищенні американських мит на китайський імпорт.

У той же час, спотове срібло подорожчало на 0,7% до 37,88 долара за унцію, платина подорожчала на 0,3% до 1330,25 долара, а паладій подорожчав на 0,9% до 1145,47 долара.