Акції в Азії зростають: Японія та Австралія досягли рекордних максимумів; РБА знизив ставки, як і очікувалося
08:26 12.08.2025 |
Більшість азіатських фондових ринків у вівторок продемонстрували зростання, а японський Nikkei досяг рекордного максимуму на тлі оптимізму щодо продовження перемир'я між США і Китаєм у питанні мит, тоді як акції в Сіднеї також встановили новий пік після того, як Резервний банк Австралії знизив ставки, як і очікувалося.
У понеділок Волл-стріт завершила день невеликим зниженням, але основні індекси залишаються на рівні, близькому до рекордних максимумів, на тлі сподівань на зниження ставок Федеральною резервною системою.
У вівторок ф'ючерси на американські фондові індекси практично не змінилися на азіатських торгах.
Резервний банк Австралії знизив у вівторок процентні ставки на 25 базисних пунктів до 3,60%, що було широко очікуваним ринками.
Цей крок у вівторок став третім зниженням ставок РБА цього року після несподіваного рішення залишити ставки без змін у липні.
Після цього рішення ставки на зниження посилилися на тлі слабких показників інфляції та ознак охолодження ринку праці.
РБА заявив, що уповільнення інфляції, ймовірно, спонукає до подальшого зниження ставок.
Австралійський індекс S&P/ASX 200 піднявся на 0,3% до нового рекордного рівня 8870,10 пунктів.
У понеділок США і Китай продовжили митне перемир'я ще на 90 днів, уникнувши різкого підвищення мит, яке могло б порушити торгівлю.
Угода зберігає поточні мита у розмірі 30% для товарів з Китаю та 10% для товарів з США і дає час для подальших переговорів, що сприяє поліпшенню настроїв інвесторів у всьому регіоні.
В Японії індекс Nikkei 225 піднявся до нового рекорду, зрісши на 2,8% до 42 992,55 пунктів. Більш широкий індекс TOPIX підскочив на 1,8%.
Зростання було обумовлено сильними показниками акцій технологічних компаній, які повторили недавні рекордні максимуми індексу Nasdaq Composite, що включає акції технологічних компаній.
Китайський індекс Shanghai Composite зріс на 0,4%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,5%.
Індекс Hang Seng у Гонконзі у вівторок знизився на 0,1%.
Індекс KOSPI у Південній Кореї зріс на 0,7%, а показники, пов'язані з індійським Nifty 50, - на 0,3%.
Індекс Straits Times в Сінгапурі знизився на 0,2% незважаючи на сильні показники ВВП за другий квартал. Країна також підвищила прогноз ВВП на 2025 рік.
В інших країнах індекс PSEi Composite на Філіппінах зріс на 0,6%, а індекс Jakarta Stock Exchange Composite в Індонезії підскочив на 0,8%.
